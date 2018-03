5 марта: Легальная пьянка в полиции и худший фильм года

Доброе утро! Начало, пожалуй, самой классной рабочей недели года. Всего три дня продержаться, и будут выходные! Здорово же.=)

Кстати, напоминаем: несмотря на странную погоду за окном, уже весна. И самое время начать готовиться к лету! ;)

Судя по прогнозам синоптиков, снега еще подвалит. Как будто того, что за выходные нападал, нам мало…

Вообще, если честно, зима уже надоела. Хочется, чтобы все это безобразие скорее растаяло и наступили теплые весенние солнечные дни. Кто тоже «за»? Участвуем в опросе под блогом!

Начнем день с мультика! Вернее, отрывка из мультика.

На выходных Иван Охлобыстин выложил в сеть отрывок из новых серий «Простоквашино». Там Дядя Федор с модной прической (выбритые виски и длинный хаер посередине), Шарик-«хипстер амбарный» и Печкин (в озвучке от Охлобыстина), который теперь посылки из интернета доставляет. Ну такое:

Полноценную первую серию покажут 1 апреля. У нас есть время морально к этому подготовиться))

А теперь про спорт. И рекорд заодно!

Автралийский пловец Джордж Коронес установил мировой рекорд в заплыве на 50 метров вольным стилем. Почему мы вдруг про такие странные рекорды? Да потому что он сделал это В ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ 100−104 ГОДА.

На самом деле Коронесу 99 лет, но его допустили до соревнований, потому что 100 лет ему исполнится уже в апреле. Он проплыл дистанцию за 56,12 секунд — это на 35 секунд быстрее предыдущего рекорда. Соревнование устроили специально для Коронеса, чтобы зафиксировать результат. Других пловцов там не было.

Коронес был профессиональным пловцом в молодости, но потом перестал плавать в начале Второй мировой войны. Он вернулся к плаванию только в 80 лет, чтобы поддерживать себя в форме. С тех пор Коронес плавает на выносливость трижды в неделю и ходит в спортзал.

Новости!

В Великобритании выпустили десятипенсовые монеты с буквами алфавита и соответствующим им «британскими» предметами и явлениями. Так, букве B соответствует Джеймс Бонд, S — Стоунхендж, а A — 20-метровая стальная скульптура «Ангел Севера», представляющая собой человека с огромными крыльями и т. д. На фото несколько примеров. Всего в обращение выпустили 2,6 миллиона монет 26 разных дизайнов — по количеству букв в алфавите.

Компания Lacoste выпустила лимитированную серию поло, где традиционного крокодила на логотипе сменили 10 исчезающих видов животных. Акцию организовали вместе с некоммерческой организацией Международный союз охраны природы. Всего в продаже появилось 1775 экземпляров. Такое число выбрано не случайно: количество поло с тем или иным изображением соответствует оставшимся в мире представителям вида. Например, популяция калифорнийской морской свиньи насчитывает 30 особей, виргинской циклуры — 450. Также на поло нанесены символы бирманской кровельной черепахи, восточного чёрного хохлатого гиббона, калифорнийского кондора, саолы, северного тонкотелого лемура, суматранского тигра, совиного попугая и яванского носорога. Поло продаются только в флагманских магазинах Lacoste в Европе и США. Каждая вещь стоит 150 евро, средства пойдут Международному союзу охраны природы.

И супер-новость из Канады. Полиция Ванкувера объявила о поиске восьми-десяти добровольцев, которые помогут стажёрам в тренировке теста на трезвость. Им нужно приехать в участок, выпить три стопки крепкого алкоголя и выполнить задания (там несложные тесты типа пройтись и повернуться, постоять на одной ноге и т. п.) — взамен угостят пиццей и отвезут домой. Всем желающим придётся подписать запрет на вождение автомобиля до конца дня и согласие на «уважительное поведение» в участке. К тестам допустят волонтёров от 24 до 60 лет без медицинских запретов на употребление алкоголя. Ну что, кто уже гуглит билеты в Ванкувер? =D

Volunteer drinkers needed: @VancouverPD looking for people to drink booze for training purposes. Here’s an excerpt from the email sent to some Blockwatch members. @CTVVancouver pic.twitter.com/PLNJRacxNg