26 января: парень сидел в тюрьме из-за любимого пса, сковорода с цветком и поддерживающие карточки

О погоде. Сегодня в Туле днем небольшой снег, а температура воздуха может подняться до +2 градусов Цельсия.

Японский художник Такаси Мураками в сотрудничестве с японским журналом Smart Magazine, ориентированным на стиль жизни и предметы для быта, выпустил фигурную сковородку для завтраков.

Это небольшая круглая сковородка с выпуклым рисунком на донышке в виде улыбающегося цветка — узнаваемого элемента творчества Мураками. Выпуклый элемент оставляет фигурный след на том, что готовится на сковородке, — блинах, оладьях, омлете. Ручка сковородки также украшена мотивом из цветов.

Отдельно сковородка не продается — ее можно получить в подарок с новым выпуском журнала Smart. Сейчас первый предзаказ на него закрыт, но 25 января откроется второй — приобрести журнал можно будет на сайтах Amazon Japan и Rakuten Books.

Основатель лоуфанк-проекта Rhye канадец Майк Милош выпустил сингл Come In Closer в рамках предстоящего альбома Home, выход которого мы все очень ждем. Нам нравится видео, сопровождающее трек: по замыслу Милоша, здесь показаны взаимоотношения юных брата и сестры, «живущих без страха и запретов, в безумии от радости простого бытия». Сегодня слушаем Rhye — Come In Closer.

Мужчина из Нью-Йорка оказался в тюрьме после того, как отказался вернуть собаку, которую ему выдал его работодатель. Об этом пишет New York Post.

37-летний Барри Мирик работал специалистом по борьбе с вредителями в компании M&M Environmental. На протяжении четырех лет его верным компаньоном была собака-нюхач по кличке Рокси.

Компания покрывала счета за еду и услуги ветеринара для Рокси, а также оплатила ее обучение у кинологов, но в какой-то момент Барри забрал ее, и она стала жить с ним и его женой.

«Она [собака] мой лучший друг, — говорит Барри. — Мы уже давно стали неразлучны, и ничто это не изменит». У мужчины даже есть татуировка на ноге с Рокси. Он называет собаку членом своей семьи.

Вскоре после начала пандемии коронавируса Мирика уволили. Он вернул компании свой служебный автомобиль и оборудование, но не Рокси. Это было в марте.

25 июня M&M прислала Мирику письмо, в котором назвала собаку «собственностью компании» и потребовала срочно вернуть ее.

Когда Барри отказался, компания подала в суд, заявив, что Рокси была украдена.

Мирик отказался выполнять требования компании и в августе за ним пришла полиция Нью-Йорка.

«Я провел 15 часов в тюрьме. Я не пожелал бы этого даже своему злейшему врагу, — рассказал Мирик, которому пришлось делить камеру с 20 нарушителями. — Истории, которые я услышал тогда, были безумными. Например, один парень избил своего отчима бейсбольной битой. А я никому не мог сказать, что попал сюда из-за собаки».

Представители M&M позже сообщили журналистам, что компания намеревалась нанять Мирика обратно, и менеджеры рассчитывают, что он вернется на работу к июню. Однако Мирик переехал в Филадельфию в мае и заявил, что не стал бы уезжать из города, если бы знал, что сможет вернуться на работу.

Барри признался, что в контракте, который он подписал в 2016 году, действительно говорилось, что ему придется вернуть собаку, если он больше не будет работать в компании. Однако он подчеркнул, что M&M далеко не сразу потребовала пса обратно, что говорит в пользу того, что у компании не должно быть прав на собаку.

В настоящее время разбирательство продолжается, и судья разрешил Барри держать собаку у себя, пока дело не будет улажено.

Адвокат M&M Гэри Порт отметил, что обучение такой собаки, как Рокси, в среднем стоит $15 тысяч (1,1 миллиона рублей). «Мой клиент не делал этому парню подарок в размере $15 тысяч», — сказал адвокат.

Юрист также отметил, что если собаку оставить Барри, то он может решить открыть свой собственный бизнес по борьбе с вредителями. На это Мирик возразил, что «это последнее, о чем я бы мог подумать».

«Мои родственники говорили мне отдать собаку и завести взамен нее другую. Но я уже опустошил свой банковский счет, оказался в тюрьме… Что они еще могут сделать? Я буду бороться до конца», — сказал Барри.

Модный дом Valentino запустил совместный проект с We’re Not Really Strangers — карточной игрой, ориентированной на вопросы по самопознанию.

Проект посвящен эмпатии: We’re Not Really Strangers и Valentino собрали мотивирующие высказывания, которые призваны поддержать людей и напомнить им о важности заботы о себе. Фразы разместили на баннерах и знаках в городской среде, а также напечатали на специальном издании карточек.

