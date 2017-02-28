28 февраля: Весна, еще пять минуточек!..

Всем привет! Февраль пролетел - не успели оглянуться! Приветственная иллюстрация от Bird Born - "Весна, еще пять минуточек!.."

Кстати, синоптики обещают нам очень теплое начало весны. Не, +20, конечно, не будет, но все равно на десять градусов превысим климатическую норму:

Начнем последний день зимы с мультика. И непростого, а оскароносного! "Песочник" вчера стал лучшей анимационной короткометражкой-2017. Оцениваем:

Добавим еще милоты. Сотрудники зоопарка в японском Момбецу опубликовали в твиттере несколько снимков тюленя, играющего с плюшевым... тюленем! Мимими:

Всякие новости.

Роскошные шведские политики: Пер-Эрик Мускос, член городского совета населенного пункта Эвертурнео, считает, что во время рабочего дня надо организовать перерыв "на секс". Такая практика, считает Мускос, хорошо скажется на здоровье людей и позволит улучшить отношения в семьях. При этом он не исключает, что некоторые могут использовать такой перерыв не по назначению.

Махачкалинский таксист Ибрагим Расулов бесплатно подвозит студентов за правильный ответ на один его вопрос. «Студенты до такой степени радуются, как будто я им 20−30 тысяч рублей подарил, вопросы задаю разные. Чтобы клиентам было легче отвечать, узнаю, какой они национальности, и задаю вопросы об известных представителях этого народа. Если попадаются студенты, то выясняю, на кого они учатся и, соответственно, задаю вопросы из этой области, например, студентам Дагмедуниверситета часто задаю вопросы по биологии и так далее», — уточнил махачкалинец. За несколько лет в число счастливчиков попали около 25 молодых людей. При этом акцию "Такси "Удача" (так он ее называет) Расулов запустил уже 2,5 года назад - вопросы, по ходу, реально непростые. Ну или студенты в Махачкале не очень одаренные... Одно из двух.

Полиция Нидерландов в шутку "арестовала" 99-летнюю бабушку, потому что это было в списке её неисполненных желаний. Надели наручники, посадили на 2 минуты в камеру и отпустили. Dreams come true!

Музыкальная пауза. Канадский музыкант и видеоблогер Эндрю Хуанг показал, как звучит единорог из MIDI-технологий. Чтобы добиться конечного результата, Хуанг отредактировал изображение единорога с помощью Photoshop, распечатал его на прозрачной плёнке, поместил перед экраном ноутбука, а затем обвёл очертания и выстроил ноты в программе.

Просто смешное видео из мира спорта. Американский баскетболист, защитник баскетбольного клуба «Делавэр Эйти Севенерс» Нейт Робинсон (рост 175 см), обыграл соперника из «Рэпторс 905» Эди Тавареса (рост 205 см), буквально пробежав у него между ног. Ха-ха, вот оно - невысокий рост и в баскетболе может быть преимуществом!

Жаль, но «Делавэру» красивая игра защитника не помогла — команда проиграла со счётом 96:110.

Для киноманов. "Ла-Ла Ленд" вчера пусть и не взял "главный" "Оскар" (как "Лучший фильм"), но все равно семь статуэток из 14 номинаций - это не кот наплакал. Так что вспомним еще разок эту прекрасную историю. Но в необычном формате, а в 8-битном.

Осторожно: тут спойлеры!

Эшли Дескинс (Ashly Deskins) из Калифорнии публикует в инстаграме необычные фотографии с белками, которые приходят к ней в дом за едой. Она буквально создает для белочек фотостудии! Кстати, девушка уже различает самых частых посетителей. И называет их по именам героев из «Гарри Поттера»: Невилл, Луна, Лили и Северус.