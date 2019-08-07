7 августа: булочка возрастом 4500 лет, город-призрак и богатые отличники

Доброе утро! Вот так вот незаметно наступила среда, и мы все немного устали. Поэтому нужно срочно увидеть что-нибудь красивое, например…

За окном сегодня заметно потеплело, правда к вечеру соберется дождь, так что не забудьте зонтик, выходя из дома.

В соцсетях появилось видео с китайским городом-оазис. На его кадрах изображен город у озера в Южной провинции Китая. Вдали можно рассмотреть китайские здания с витиеватыми крышами, деревья и даже ветряную мельницу. Но, в конце видеоролика видно, что это мираж, который рассеивается в ясную погоду, и на месте города не остается ничего.

Этому явлению есть научное объяснение. Природное явление возникает после дождя, когда влажный воздух теплее, чем температура воды. Солнечные лучи преломляются и создают причудливые фигуры на горизонте.

Ученые Гарвардского университета испекли хлеб из дрожжей, которым 4500 лет. Группа ученых собрала образцы дрожжей с глиняных горшков, которые египтяне использовали для производства хлеба и пенного напитка.

Процесс приготовления был вполне стандартным, за исключением того, что опара готовилась 7 дней. По словам ученого, хлеб получился вкусным и воздушным.

Со вчерашнего дня учиться в школе на отлично стало не только почетно, но и прибыльно. Теперь российские школьники, которые победили в международных Олимпиадах будут получать по 1 миллиону рублей. За второе и третье место школьникам полагается 500 и 400 тысяч соответственно.

Денежный приз присуждается за победу в личном или командном зачете на международных олимпиадах по школьным предметам. Новое правило вступает в силу с ближайших соревнований.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Аврил Лавин. Певица заметно повзрослела и музыка стала немного серьезнее.

В галерее сегодня - красивейшие десерты из аккаунта фуд-блогера naturally.jo.