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Утро в Туле
7 августа: булочка возрастом 4500 лет, город-призрак и богатые отличники

7 августа: булочка возрастом 4500 лет, город-призрак и богатые отличники

Доброе утро! Вот так вот незаметно наступила среда, и мы все немного устали. Поэтому нужно срочно увидеть что-нибудь красивое, например…

 

За окном сегодня заметно потеплело, правда к вечеру соберется дождь, так что не забудьте зонтик, выходя из дома.

 

В соцсетях появилось видео с китайским городом-оазис.  На его кадрах изображен город у озера в Южной провинции Китая.  Вдали можно рассмотреть китайские здания с витиеватыми крышами, деревья и даже ветряную мельницу. Но, в конце видеоролика видно, что это мираж, который рассеивается в ясную погоду,  и на месте города не остается ничего.

Этому явлению есть научное объяснение. Природное явление возникает после дождя, когда влажный воздух теплее, чем температура воды. Солнечные лучи преломляются и создают причудливые фигуры на горизонте.

 

Ученые Гарвардского университета испекли хлеб из дрожжей, которым 4500 лет. Группа ученых собрала образцы дрожжей с глиняных горшков, которые египтяне использовали для производства хлеба и пенного напитка.

Процесс приготовления был вполне стандартным, за исключением того, что опара готовилась 7 дней. По словам ученого, хлеб получился вкусным и воздушным.

 

Со вчерашнего дня учиться в школе на отлично стало не только почетно, но и прибыльно. Теперь российские школьники, которые победили в международных Олимпиадах будут получать по 1 миллиону рублей. За второе и третье место школьникам полагается 500 и 400 тысяч соответственно.

Денежный приз присуждается за победу в личном или командном зачете на международных олимпиадах по школьным предметам. Новое правило вступает в силу с ближайших соревнований.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Аврил Лавин. Певица заметно повзрослела и музыка стала немного серьезнее.

 

В галерее сегодня - красивейшие десерты из аккаунта фуд-блогера naturally.jo.

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +1
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