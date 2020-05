19 мая: семилетний мальчик рушит границы ради возвращения мамы домой

Доброе утро, котятки! Завариваем чашечку бодрящего напитка и получаем порцию хороших новостей. Поехали!

Хотите услышать кое-что хорошее? Сегодня наконец-то обещает выглянуть солнышко! И даже дождя синоптики не обещают. И даже температура воздуха прогреется до +13 градусов. Ну разве не прекрасно?)

Семилетний Арчи Фитцджон провел два месяца в разлуке со своей мамой Джессикой. В марте 2020 года она улетела из Объединенных Арабских Эмиратов в Великобританию на похороны отца и не смогла вернуться обратно из-за закрытых из-за коронавируса границ. Арчи остался в ОАЭ с отцом Ричардом.

Мальчик очень скучал по маме — и потому решил обратиться напрямую к шейху Сауду ибн Сакру аль-Касими, главе эмирата Рас-эль-Хайма, где живет семья Фитцджонов. Арчи написал письмо с просьбой пустить маму домой и пожаловался, что «провел 52 ночи в разлуке с мамочкой». К письму он приложил рисунок с изображением Джессики и подписью «день, когда мама вернется домой».

Письмо действительно дошло до адресата. Сауда ибн Сакра аль-Касими тронула просьба Арчи: эмир написал ответное письмо, в котором назвал мальчика храбрецом. И, разумеется, выполнил его просьбу.

Теперь ей предстоит провести 14 дней на карантине, но Фитцджонов это совсем не пугает. Главное, что мама наконец вернулась домой.

Вторая пластинка американского менестреля Moses Sumney неминуемо окажется в списках лучших альбомов по итогам года. Очень утонченная, насыщенная и размеренная запись «Bless me (before you go)».

Британец Энтони Канти работает в водопроводной компании, которая относится к системообразующим предприятиям страны, поэтому ездил на работу даже в условиях карантина.

В апреле он возвращался домой на автобусе, когда полицейский, который находился рядом с ним, упал, потеряв сознание. Об этом сообщает Би-би-си.

Мужчина связался с экстренными службами и, следуя инструкциям оператора, стал делать полицейскому массаж сердца и не останавливался до самого прибытия скорой.

Полицейского доставили в больницу вертолетом, он пять дней провел в реанимации, после чего успешно выписался.

5 мая Канти узнал, что выиграл в лотерею и стал миллионером: его приз составил миллион фунтов стерлингов (около $1,2 миллиона).

Канти периодически созванивается с полицейским и узнает, как у него дела. А сам полисмен, узнав о выигрыше мужчины, сказал, что у хороших людей хорошая карма.

Время релакс-контента. Японский художник Масаёси Мацумото делает из воздушных шариков офигенные фигурки животных, рыб и насекомых. Посмотрите, что у него получилось в нашей галерее.

Хорошего дня и почаще мойте руки!