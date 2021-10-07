7 октября: одеяло прабабушки на Met Gala и этический кодекс для искусственного интеллекта

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Солнечно, но холодно. Сегодня в Туле ясная погода, а воздух прогреется до +11 градусов. Но ощущаться будет как +8.

Наряд рэпера A$AP Rocky на балу Института костюма Met Gala оказался не только запоминающимся, но и с необычной историей.

Для бала A$AP Rocky готовил дизайнер марки ERL Эли Рассел Линнетц. По его словам, они вместе долго обсуждали, как лучше всего отразить дресс-код мероприятия, — оно было посвящено американской моде. В итоге дизайнер сшил костюм, а поверх него сделал накидку из традиционного американского стеганого одеяла, которое купил в благотворительном секонд-хенде в Южной Калифорнии.

Вскоре обнаружился и автор сшитого вручную одеяла. Женщина по имени Сара рассказала в своем инстаграм-аккаунте, что узнала в наряде рэпера одеяло, сшитое ее прабабушкой: «Моя бабушка недавно сдала лоскутное одеяло в благотворительный магазин. Когда я увидела наряд с Met Gala в журнальной статье, то поняла, что это оно и есть. Я сразу попросила маму найти фотографии нашей старой кровати. Похоже, прабабушка Мэри сходила на Met Gala вместе с A$AP Rocky!»

Когда пользователи в комментариях стали возмущаться, почему ERL не указали изначального автора одеяла в кредитах, Сара рассказала, что уже пообщалась с командой ERL и очень довольна тем, как все вышло: «Я опубликовала это, потому что мне показалось замечательным — то, что моя прабабушка сделала из любви к моей матери, в конечном итоге было использовано для создания потрясающего художественного произведения удивительно талантливыми людьми, они вывели это на новый уровень».

Coldplay и BTS представили совместный клип на песню My Universe, которая вышла 24 сентября. В ролике участники групп попадают на планету в далекой галактике The Spheres, где запрещена музыка. Тогда они решают объединиться вместе с музыкантами из инопланетного коллектива Supernova 7, чтобы победить злые силы и снять ограничения.

Этические правила для искусственного интеллекта разработало Министерство науки и техники Китая (MOST). В документе особое внимание уделяется защите прав пользователей и предотвращению рисков, вызванных деятельностью мировых IT-компаний. Об этом сообщает South China Morning Post.

Согласно этическим принципам, человек должен иметь абсолютную власть над ИИ. Люди всегда самостоятельно решают, когда прекратить работу системы или выйти из взаимодействия с ней.

Всего в документах прописаны шесть основных правил. Системы искусственного интеллекта должны:

быть контролируемыми;

заслуживать доверия;

улучшать благосостояние человека;

обеспечивать справедливость;

защищать частную жизнь и безопасность;

повышать этическую грамотность.

Помимо этого искусственному интеллекту запрещено заниматься незаконной деятельностью, угрожать национальной и общественной безопасности и вредить общественным интересам.

Как сообщает аналитик Ребекка Арсезати из Mercator Institute for China Studies, эти принципы — «четкое послание технологическим гигантам, которые построили целые бизнес-модели на алгоритмах рекомендаций». В конце сентября Китай заявил о планах уменьшить влияние рекомендательных алгоритмов на скорость распространения контента, из-за чего они могут нарушать «рыночный и социальный порядок».

Каждый обладатель домашнего питомца может похвастать фотографиями, на которых их любимцы получились смешно и нелепо. Специально для таких снимков и cуществует конкурс Comedy Pet Photography Awards, куда хозяева присылают забавнейшие кадры со своими собаками, котиками, лошадьми и даже домашними птицами. Жюри уже выбрало финалистов этого года – а значит, пришло время посмотреть на фото самых-самых уморительных питомцев.

Хорошего дня и чудного настроения!