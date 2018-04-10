10 апреля: Выходим из спячки!

Доброе утро!

Сегодня нас ждет солнечный, уже по-майски теплый денек! Здорово, да?

Немного милоты.

Хотите посмотреть на себя со стороны, когда утром по 15 раз откладываете будильник?)) У нас есть один пример!

В национальном парке Глейшер, расположенном в Скалистых горах в штате Монтана, США, удалось заснять такую вот картину: медведь, который провел зиму в берлоге в дупле тополя, на протяжении как минимум двух недель «решал», стоит ли ему уже покидать жилище. Сотрудники парка сообщили, что впервые заметили медведя в берлоге 23 марта. С того момента — с помощью двух камер — велась постоянная съемка, запечатлевающая, как животное «сонным взглядом» смотрит вдаль, слизывает снег с внешней стороны дерева, а также пытается выбраться из берлоги, но… затем снова возвращается в свое убежище. Никого не напоминает?..)

Взбодримся! А что для этого нужно? Конечно, кофе спорт!

Специалисты компании Toyota создали "идеального баскетболиста" - робота CUE, который забрасывает баскетбольные мячи в кольцо с близкого расстояния практически с идеальной точностью. Разработчики даже дали ему посоревноваться в меткости броска с двумя профессиональными игроками японской баскетбольной команды Alvark Tokyo — и… робот взял верх.

Новости!

Драма в Колумбии: белочка прыгнула на высоковольтную линию электропередач, ее тряхнула как следует, и она потеряла сознание. Казалось, все - белочка допрыгалась... Но, к счастью, рядом оказался парень, который умеет делать непрямой массаж сердца. Несколько четких действий, и оп-ля - белка задышала и мигом сбежала от спасителя!

«Властелин колец» станет сериалом! Компания Amazon купили права на экранизацию. Уже было объявлено, что будет снято 5 сезонов. По условиям договора, продюсеры должны будут приступить к производству в течение двух лет. Бюджет составит ни много ни мало 1 миллиард долларов! Это точно будет самый дорогой сериал в истории. По сюжету все действия будут происходить в Средиземье до событий фильма «Властелин кольца: Братство кольца». Что получилось - узнаем примерно через два года...

Шерсть белых медведей позволила китайским ученым создать "плащ-невидимку". Ну, почти... Получился необычный материал, который практически невидим в инфракрасном излучении. Все дело в структуре шерсти белых мишек: ее полупрозрачные волоски пропускают только ультрафиолетовые лучи, отражая инфракрасные. Это служит отличной теплоизоляцией и, попутно, делает медведя невидимым для инфракрасных камер. Как и шерсть белого медведя, новый материал обладает повышенными теплоизолирующими качествами: между наружной и внутренней сторонами он может удерживать разницу в температуре до 4 °C. Несколько слоев материала делают изделие из него еще теплее. Кроме того, новая ткань, как и шкура белых медведей, остается невидимой для инфракрасных камер. Ученые показали это на примере кроликов, для которых сшили «плащи-невидимки».

Музыкальная пауза!

Канадский музыкант выпустил клип про кота, который живёт за его гаражом. В четырёхминутном ролике животное обедает, облизывается и уходит по своим делам под джаз-фанк. Отличный саунд-трек и видеоряд для завтрака. Приятного аппетита!

Маааленькая история из разряда "наши руки не для скуки".

Американский блогер Джереми Филдинг, пожалуй, претендует на звание "Отец года". Он создал для своих детей устройство на основе гребного тренажёра, которое подключил к приставке Nintendo Wii. Теперь, если юные геймеры захотят поиграть в видеоигры, одному из них придётся заниматься спортом, чтобы экран телевизора не погас. Блогер подчеркнул, что он намеренно поместил батареи небольшой ёмкости в генератор, отключающийся через минуту после бездействия. Идея мужчины заключается в том, чтобы создать «компромисс между играми и физической активностью».

Вот в этом видео есть подробная инструкция, как сделать нечто подобное. Если у вас есть дети, приставка и тренажер, то попробуйте!

В галерее - фантазия художницы Леси Гусевой из Перми на тему старости супергероев и суперзлодеев. Ох уж эти пенсионеры! Всех узнаете?