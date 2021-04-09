9 апреля: возмутительно грязное окно и очень модный дедуля-косплеер

Доброе пятничное утро! Вот мы и добрались до конца этой великолепной рабочей недели. Поделитесь в комментариях своими планами на выходные. А пока не забудьте прочитать хорошие новости. Поехали!

Все движется в плюс. Сегодня в Туле облачно с прояснениями и до +8 градусов. А выходные будут ясно-прекрасные, в субботу до +12, в воскресенье до +16.

Датскому журналисту Йоханнесу Вамбергу Андерсену, который вот уже почти 20 лет с перерывами живет на Украине, пришлось поработать шваброй во время путешествия на поезде по маршруту Киев—Измаил. Дело в том, что его возмутило грязное окно.

Сначала Андерсен пытался протереть стекло салфетками, но ничего не помогло. К счастью, журналист вез с собой швабру и моющие средства, купленные перед поездкой в хозяйственном магазине. На одной из остановок Андерсен вышел из поезда и попытался шваброй оттереть пятна на окне. Увы, без особых успехов.

Журналист рассказал в фейсбуке о своем путешествии на украинском поезде — и даже предположил, почему у него так и не получилось отмыть стекло. «Нужно, на самом деле, чего-то более жестокого, плохо помылся окно. Скрябать нужно. Долго», — написал Андерсен в комментариях (авторская орфография сохранена).

Йошкар-олинский электронщик подтверждает статус деликатного и лиричного хитмейкера. Дело за малым — народным признанием. Сегодня слушаем DenDerty - «Бей».

Познакомьтесь с Gramps. Он родился в Словении, ему 75 лет, а его самое большое увлечение — мода и уличная одежда.

Как пишет Bored Panda, его внук, фотограф Янник Дифенбах, начал публиковать фото с образами деда в инстаграме.

Помимо собственных луков Gramps великолепно воссоздает образы знаменитостей, в частности Канье Уэста, Джастина Бибера, A$AP Rocky, однажды он даже сделал свою версию наряда Берни Сандерса (тот самый наряд с инаугурации, ставший мемом).

В соцсетях его прозвали «самым стильным дедушкой в интернете», а число его подписчиков уже достигло 1 миллиона.

Оцените, как точно он воссоздает образы знаменитостей.

Полки магазинов завалены разными новыми вещами на любой вкус, цвет и размер. Однако некоторые всё равно предпочитают заглядывать в секонд-хенды, на барахолки, гаражные и дворовые распродажи, ведь там можно отыскать настоящие сокровища. Нередко людям попадаются не просто безликие предметы, а вещи с историей, характером и душой. А если вы любите что-то странное, то там и этого хватает. Мы собрали для вас примеры случаев, когда покупателям попадались в руки необычные вещи из категории секонд-хенд.

Хорошего дня и винтажного настроения!