29 января: Ролтон-пати и точка G Европы

Доброе утро! А вы вообще в курсе, что уже на этой неделе начинается последний месяц зимы?

Коротко о погоде на рабочую неделю.

Снег и резкие перепады температур:

Начнем "Утро" с рекорда. Он сегодня особенный - специально к завтраку.

Томские студенты в Татьянин день поставили рекорд по завариванию бомж-пакета aka ролтон. В одном котелке "замочили" сразу 300 пачек! Ну что поделать, если это самая что ни на есть студенческая еда:

Кому сейчас захотелось ролтона, ставьте лайк этому блогу.

А теперь взбодримся.

Американский миллиардер Илон Маск, известный в первую очередь как основатель компаний SpaceX и Tesla, объявил, что еще одна его фирма - Boring Company - в ближайшее время начнет продавать в США огнеметы. На сайте компании есть возможность предзаказа - 500 долларов, и "самый безопасный огнемет в мире" ваш! По словам Маска, новинка спроектирована для достижения «максимального веселья при минимальной опасности». Предприниматель подчеркнул, что больше бы опасался ножа для стейка, чем этого оружия.

Действие огнемета основатель компании продемонстрировал в своем инстаграме:

Поставки огнемётов покупателям начнутся весной 2018 года. Маск отметил, что за несколько часов устройство уже заказали первые две тысячи человек человек.

Кроме огнемёта, на сайте можно купить фирменный огнетушитель за 30 долларов. В описании признают, что огнетушитель можно купить «где угодно за меньшие деньги», но у этого будет удобная кнопка и «клёвый стикер».

Новости!

Компания Nissan разработала для отеля Ryokan в городе Йокогама тапочки с фирменной системой автоматической парковки ProPilot Park. По замыслу авторов идеи, таким образом им удалось объединить традиционное японское гостеприимство с высокими технологиями, которыми славится Страна восходящего солнца. После нажатия кнопки тапочки умеют парковаться у входа в гостиную, равно как и оборудованные аналогичной системой столики и подушки.

21 января новозеландский космический стартап Rocket Lab запустил ракету-носитель Electron, которая вывела на орбиту Земли три спутника. А еще - огромный "диско-шар"! Сфера из углеродного волокна диаметром 1 метр, на которой закреплено 65 светоотражающих панелей треугольной формы, называется "Звезда человечества". И эта штука реально очень похожа на большой диско-шар. Как объяснили представители Rocket Lab, сфера будет отражать солнечные лучи на Землю, и ее будет видно из любой точки планеты — она станет самым ярким объектом на небосводе. В заявлении компании говорится, что объект должен напомнить о «нашем недолговечном существовании во Вселенной». Ученые пришли в ужас от такой самодеятельности и жестко раскритиковали проект. Но на самом деле все не так страшно: в ответ на критику представители Rocket Lab подчеркнули, что «Звезда человечества» будет самой яркой точкой в небе только на протяжении ближайших девяти месяцев. Затем космический «диско-шар» сгорит в атмосфере.

В Вильнюсе выпустили необычную рекламу города, цель которой - привлечь туристов. В серии рекламных плакатов Вильнюс называют "точкой G Европы". То есть, если вдруг кто не понял, эрогенной зоной №1. Авторы провокационных и крутых постеров стали студенты филиала европейской школы специалистов по рекламе The Atomic Garden. Работы впечатлили представителей местных властей, которые намерены «развивать» эти идеи для зарубежных рынков:



«Никто не знает, где это, но когда находишь, это потрясающе. Вильнюс, G-точка Европы».



Отражение в очках — Три креста, достопримечательность Вильнюса



Отражение в очках — Костёл святой Анны

Добавим красоты этому дню.

NASA опубликовало снимок шарового звездного скопления NGC 3201, сделанный камерой космической обсерватории «Хаббл». Просто невероятно:

От нас до звезд этого скопления — около 16 тысяч световых лет. В центре скопления находится черная дыра; ее обнаружили, рассчитав орбиту звезды, движение которой не поддавалось объяснению без предположения о том, что она вращается вокруг невидимого, но очень массивного тела.

Немного о деньгах - очень согревающие разговоры.

На сайте Авто.ру продается автомобиль Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года - автор объявления утверждает, что именно этот раритетный автомобиль, который сейчас находится в Берлине, принадлежал последнему российскому императору.

Стоимость уникального автомобиля - 4 млн евро (около 278 млн рублей).

Кому нннада?

В 1920-х годах автомобиль был приобретен цирковым импрессарио Джоном Ринглингом (Ringling Bros.) и находился в его частной коллекции во Флориде, затем его передали во Флоридский музей классических автомобилей, а впоследствии его выкупил оставшийся неизвестным немецкий коллекционер, хранивший его в закрытом бункере. В 2010-м году машина была извлечена из бункера и продавалась на аукционе JamesList за $7 000 000, затем — на немецком аукционе за 5 500 000 евро, после чего её след потерялся. Сейчас автомобиль снова «всплыл», теперь уже в России — и заметно подешевел. Надо брать, чего уж!

В галерее - кошечки. Но нифига не милые, рвем все возможные шаблоны: