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Утро в Туле
7 апреля: коровы, которые недовольны погодой, и лайфхак для тех, кто не любит стирать белье

7 апреля: коровы, которые недовольны погодой, и лайфхак для тех, кто не любит стирать белье

Доброе утро! Просыпаемся, бодримся и читаем только хорошие новости. Поехали!

 

Прихватите из дома зонтик, на всякий случай. Сегодня в Туле в первой половине дня облачно с прояснениями, а ближе к вечеру ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем поднимется до +11 градусов.

 

Нидерландским коровам захотелось насладиться весной, чего торчать в темном сарае, лучше уж на свежем воздухе! Но воздух оказался уж слишком свежим: животные вышли на улицу, осмотрелись, помычали — и, не сговариваясь, вернулись обратно – прятаться от холода. И всё это под смех очевидцев, наблюдавших за озябшими коровами (легко смеяться, когда сам одет по погоде!).

 

Второй сингл восходящей американской поп-звезды — поинтереснее предыдущего Drivers License, ставившего рекорды по прослушиваниям в стримингах и хит-парадах. Насколько состоятельна исполнительница, станет понятно в мае с выходом дебютного альбома. Сегодня слушаем Olivia Rodrigo – Déjà vu.

 

Проснувшись утром, Сибилл Мур из техасского города Уэтерфорд обнаружила на пороге своего дома таинственную корзину с грязным бельем. Рядом стоял пакет с хозяйственным мылом и ополаскивателем. Загадочный незнакомец недвусмысленно намекал: Мур по какой-то причине должна постирать чужие мужские штаны, носки и футболки.

Женщина понадеялась, что это какая-то ошибка, и оставила корзину на месте. Вдруг хозяин грязных носков объявится и заберет свою одежду? И мыло заодно. Но увы: корзина сутки простояла на пороге, никто за ней так и не явился. Тогда Мур решила сама отыскать владельца и опубликовала снимки грязных вещей в местных онлайн-сообществах. Историей даже заинтересовались газеты и интернет-издания.

Три дня жители Уэтерфорда обсуждали загадку подброшенного грязного белья. Кто бы это мог быть? Почему незнакомец выбрал именно Мур? Неужели ему совсем не нужны штаны и носки, в чем он ходит вообще? Мур устала ждать и в конце концов сдалась: взяла и постирала чужие вещи. Женщина рассудила, что белья всё равно не очень много и с нее не убудет. Мур не только всё постирала, но и аккуратно сложила обратно в корзину.

Буквально минут через 10 раздался стук в дверь — на пороге стоял мужчина, тот самый таинственный незнакомец. Он рассказал, что уже три дня ходит в одних и тех же джинсах, пытаясь выяснить, куда подевалась его корзина с бельем. Дело в том, что недалеко от дома Мур живет женщина, которая за деньги стирает его грязные вещи. Вот только корзину по ошибке доставили не по тому адресу. Мужчина извинился, но Мур только рассмеялась и заодно обрадовала его тем, что он наконец-то сможет надеть чистые штаны, ведь она всё постирала. Незнакомец долго ее за это благодарил (и продолжал извиняться!).

В разговоре с журналистами, освещавшими загадку подброшенного белья, Мур рассказала, что совсем не жалеет о том, что постирала чужие вещи. По ее мнению, последний год у многих выдался непростым, так почему бы не помочь хотя бы по мелочи. Ведь не каждый день на ее пороге появляются бесхозные корзины с бельем.

 

Что общего у советского и голливудского кино? Вы наверняка сможете найти интересные ответы на этот вопрос и совпадения, но у нас тоже есть один. Это работы художника с ником Klod Mande в инстаграме. Автор мастерски соединяет в одном коллаже героев наших и зарубежных фильмов, и, надо сказать, смотрится это очень круто. Мы собрали для вас несколько примеров. Смотрите и погружайтесь в самую отвязную киновселенную.

Хорошего дня и киношного настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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