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Утро в Туле
14 мая: Голубой океан vs красная река

14 мая: Голубой океан vs красная река

Доброе утро, Тула! Как-то даже непривычно осознавать, что на этот раз будем работать целых пять дней подряд. =) Зато столько всего успеем (наверное)!..

 

Прогноз погоды на предстоящую неделю:

Киньте зонт в сумку, лишним не будет!

 

Начнем с мотивирующего видео.

Boston Dynamics опубликовала ролик о своем роботе Atlas. Он бегает по траве и перепрыгивает препятствия.

Даже робот вышел на пробежку,
а мы всё спим!..

 

Резонансная битва.

В Китае два сурка устроили драку прямо на дороге. Говорят, причиной конфликта стала дама сердца.

Они так мило дерутся, как будто танцуют:

 

Разноцветные новости.

Прибрежные воды Сан-Диего (Калифорния, США) на прошлой неделе превратились в неоново-голубые благодаря водорослям ночесветкам (биолюминесцентный фитопланктон). Их численность возросла настолько, что светятся даже волны! Выглядит просто фантастически:

 

Россия не отстает! 12 мая жители Санкт-Петербурга сообщили о том, что река Мурзинка в Невском районе (приток Невы) изменила цвет на красный.  Она вообще очень непостоянная в плане цвета: по словам жителей, частенько бывает в диапазоне от зеленоватой до черной. "Её можно вливать в бензобак", - говорят очевидцы. Специалисты уже проверили, никаких загрязнений не обнаружили. Но и о красном планктоне никто не сообщал... Мутная история, в общем:

Объявляем голосование: что круче, красная Мурзинка или фантастически голубой океан в Калифорнии?
Опрос под блогом!

 

Музыкальная пауза!

Послушаем хиты "Евровидения", финал которого прошел в эти выходные без участия России. Певица из Израиля Нетта Барзилай (ооочень колоритная исполнительница) выиграла в финале конкурса «Евровидение-2018» c песней «Игрушка». По итогам голосования зрителей и жюри девушка набрала 529 баллов:

На втором месте - Кипр:

На третьем - Австрия:

 

Уже на этой неделе в прокат выходит "Дэдпул-2"!

В очередном промо Дэдпул просит прощения у Дэвида Бэкхема за шутку из оригинального фильма. Ролик с русскими субтитрами!

 

Завершим "Утро" понедельника забавной галереей, которая точно поднимет вам настроение. Собаки, которые ловят вкусняшку:

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Что круче: красная Мурзинка в Санкт-Петербурге или светящийся голубой океан в Калифорнии?

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 05:50 +2
11 мая: Вторая пятница на неделе!
11 мая: Вторая пятница на неделе!
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