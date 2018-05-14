14 мая: Голубой океан vs красная река

Доброе утро, Тула! Как-то даже непривычно осознавать, что на этот раз будем работать целых пять дней подряд. =) Зато столько всего успеем (наверное)!..

Прогноз погоды на предстоящую неделю:

Киньте зонт в сумку, лишним не будет!

Начнем с мотивирующего видео.

Boston Dynamics опубликовала ролик о своем роботе Atlas. Он бегает по траве и перепрыгивает препятствия.

Даже робот вышел на пробежку,

а мы всё спим!..

Резонансная битва.

В Китае два сурка устроили драку прямо на дороге. Говорят, причиной конфликта стала дама сердца.

Они так мило дерутся, как будто танцуют:

Разноцветные новости.

Прибрежные воды Сан-Диего (Калифорния, США) на прошлой неделе превратились в неоново-голубые благодаря водорослям ночесветкам (биолюминесцентный фитопланктон). Их численность возросла настолько, что светятся даже волны! Выглядит просто фантастически:

Россия не отстает! 12 мая жители Санкт-Петербурга сообщили о том, что река Мурзинка в Невском районе (приток Невы) изменила цвет на красный. Она вообще очень непостоянная в плане цвета: по словам жителей, частенько бывает в диапазоне от зеленоватой до черной. "Её можно вливать в бензобак", - говорят очевидцы. Специалисты уже проверили, никаких загрязнений не обнаружили. Но и о красном планктоне никто не сообщал... Мутная история, в общем:

Объявляем голосование: что круче, красная Мурзинка или фантастически голубой океан в Калифорнии?

Опрос под блогом!

Музыкальная пауза!

Послушаем хиты "Евровидения", финал которого прошел в эти выходные без участия России. Певица из Израиля Нетта Барзилай (ооочень колоритная исполнительница) выиграла в финале конкурса «Евровидение-2018» c песней «Игрушка». По итогам голосования зрителей и жюри девушка набрала 529 баллов:

На втором месте - Кипр:

На третьем - Австрия:

Уже на этой неделе в прокат выходит "Дэдпул-2"!

В очередном промо Дэдпул просит прощения у Дэвида Бэкхема за шутку из оригинального фильма. Ролик с русскими субтитрами!

Завершим "Утро" понедельника забавной галереей, которая точно поднимет вам настроение. Собаки, которые ловят вкусняшку:

Опрос

Что круче: красная Мурзинка в Санкт-Петербурге или светящийся голубой океан в Калифорнии?