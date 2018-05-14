14 мая: Голубой океан vs красная река
Доброе утро, Тула! Как-то даже непривычно осознавать, что на этот раз будем работать целых пять дней подряд. =) Зато столько всего успеем (наверное)!..
Прогноз погоды на предстоящую неделю:
Киньте зонт в сумку, лишним не будет!
Начнем с мотивирующего видео.
Boston Dynamics опубликовала ролик о своем роботе Atlas. Он бегает по траве и перепрыгивает препятствия.
Даже робот вышел на пробежку,
а мы всё спим!..
Резонансная битва.
В Китае два сурка устроили драку прямо на дороге. Говорят, причиной конфликта стала дама сердца.
Они так мило дерутся, как будто танцуют:
Разноцветные новости.
Прибрежные воды Сан-Диего (Калифорния, США) на прошлой неделе превратились в неоново-голубые благодаря водорослям ночесветкам (биолюминесцентный фитопланктон). Их численность возросла настолько, что светятся даже волны! Выглядит просто фантастически:
Россия не отстает! 12 мая жители Санкт-Петербурга сообщили о том, что река Мурзинка в Невском районе (приток Невы) изменила цвет на красный. Она вообще очень непостоянная в плане цвета: по словам жителей, частенько бывает в диапазоне от зеленоватой до черной. "Её можно вливать в бензобак", - говорят очевидцы. Специалисты уже проверили, никаких загрязнений не обнаружили. Но и о красном планктоне никто не сообщал... Мутная история, в общем:
Объявляем голосование: что круче, красная Мурзинка или фантастически голубой океан в Калифорнии?
Опрос под блогом!
Музыкальная пауза!
Послушаем хиты "Евровидения", финал которого прошел в эти выходные без участия России. Певица из Израиля Нетта Барзилай (ооочень колоритная исполнительница) выиграла в финале конкурса «Евровидение-2018» c песней «Игрушка». По итогам голосования зрителей и жюри девушка набрала 529 баллов:
На втором месте - Кипр:
На третьем - Австрия:
Уже на этой неделе в прокат выходит "Дэдпул-2"!
В очередном промо Дэдпул просит прощения у Дэвида Бэкхема за шутку из оригинального фильма. Ролик с русскими субтитрами!
Завершим "Утро" понедельника забавной галереей, которая точно поднимет вам настроение. Собаки, которые ловят вкусняшку:
Что круче: красная Мурзинка в Санкт-Петербурге или светящийся голубой океан в Калифорнии?