2 июня: Добро пожаловать в первые летние выходные!

Доброе утро! Всех с ПЯТНИЦЕЙ!

Гифка - она не только про то, как правильно уходить на уик-энд, а еще и про погоду. Одним словом - мокро! И это называется "лето пришло":

Одевайтесь теплее и не забывайте зонтики, чтоб не разболеться к тому моменту, когда придет НАСТОЯЩЕЕ лето!

Начинаем готовиться к выходным! Милота дня: недавно в Московском зоопарке появился на свет капибаренок (мальчик). 1 июня трехмесячного малыша показали посетителям:

Просто посмеяться. О, спорт!..

Очень пятничные истории!

Стартуем с туфель-голубей. Эту штуку придумали в Японии. Полный треш, надо брать!

Итальянский винный дом Matteo Correggia и дизайнерское агентство Reverse Innovation выпустили серию вин Librottiglia, приобщив потребителей к литературе. Каждую бутылку этой серии прекрасно дополняет короткая история, запечатленная на этикетке. Красное сухое вино из винограда Бракетто под названием Anthos сопровождает рассказ писательницы и певицы Патриции Лакидара «Лягушка в животе». Легкое белое Roero Arneis — юмористический детектив «Убийца» от журналиста и сатирика Данило Занелли. А интенсивный вкус рубиново-красного Nebbiolo Roero дополняет сочинение культуролога Регины Маркес Надаес «Я люблю тебя. Забудь меня», повествующее о любви, которая меняет жизнь. Это вино в Италии стоит 15 евро.

- Что это вы делаете, пьете?!..

- Нет, что вы! Читаю!

А эта история случилась в Австралии. Один местный житель так сильно напился, что вообще не мог вспомнить, как попал домой. Думал, что добрался на такси. А потом обнаружил в телефоне селфи с полицейскими.

Оказалось, они его подобрали, доставили до дома, уложили спать и, убедившись, что он в безопасности, а потом сделали с ним фоточку - на память!

Музыкальная пауза! Американка Дарси Линн выступила на шоу America?s Got Talent с необычным номером: 12-летняя чревовещатель вместе с кроликом Петунией «спела» композицию «Summertime» композитора Джорджа Гершвина. И ее сразу отправили в полуфинал шоу!

Вы в курсе, что в эту субботу финал Лиги Чемпионов? "Реал" или "Ювентус"? Неважно, за кого вы будете болеть в этой встрече. Важно, что футбол повсюду. Вот, например, случай в Ирландии. Полицейский посоревновался в чеканке футбольным мячом с доминиканской сестрой, служащей в соборе Святой Девы Марии.

Художник Андика Муксин с помощью фотошопа дал героям диснеевских мультфильмов новую жизнь. Принцы и принцессы сошли с экранов, превратились в селебрити и ворвались в реальную жизнь. Еще больше - в его инстаграме.