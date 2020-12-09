9 декабря: изгнание коронавируса с помощью хард-кора и дом Шрека в Кировской области

Доброе утро! До Нового года осталось 23 дня. Расскажите, а вы уже начали покупать подарки к Новому году? А пока вы делитесь своими идеями в комментариях, мы подготовили для вас порцию хороших новостей. Поехали!

Солнце не перестает нас радовать! Сегодня в Туле ясная погода, а днем столбики термометров опустятся до -7 градусов.

Телепроповедник из Техаса Кеннет Коуплэнд попытался изгнать коронавирус при помощи оглушительных выкриков — он требовал, чтобы ковид немедленно покинул территорию США. Оказалось, что выступление Коуплэнда идеально ложится на хеви-метал, что, впрочем, и неудивительно, учитывая, как громко и неистово кричит пастор. Музыкальный блогер Андре Антунес из Португалии сыграл для ролика соло на гитаре — и, кажется, теперь ему точно стоит объединить силы с Коуплэндом и записать альбом. А там, глядишь, и коронавирус отступит.

Что можно вспомнить о худшем годе новейшей истории? Его хочется просто поскорее забыть, но Юрий Юлианович внезапно находит несколько обнадеживающих строк и раскидистый задушевный мотив, который, как пишут в комментариях, так и хочется затянуть хором за новогодним столом. Сегодня слушаем ДДТ - «2020».

В дендрологическом саду города Советск, Кировская область, студенты под руководством преподавателя Андрея Вдовенко построили дом великана Шрека — героя мульфильмов студии DreamWorks. На строительство ушло полтора года. Авторы проекта попытались в точности воспроизвести интерьер болотной хижины. И все у них вроде бы получилось, вот только никакого болота, увы, поблизости нет.

Полную версию видео о строительстве дома Шрека можно посмотреть ниже:

А вот как дом выглядел в мультфильме:

Вдовенко — мастер производственного обучения Суводского лесхоз-техникума. В 2018 году он вместе с учениками построил нору хоббитов. Но на этом, рассказал Вдовенко в беседе с ТАСС, они решили не останавливаться. «Однажды я зашел домой, включил телевизор, а там шел фильм „Шрек“. Идея моментально созрела, хотя я понимал, что построить такой дом будет очень сложно».

Дом Шрека уже открыт для посещения. А скоро в нем, как и в случае с домом хоббитов, будут проводить экскурсии.

Голливудские знаменитости решили устроить праздничный рождественский челлендж в Instagram.

Задача в том, чтобы сделать коллаж из своего фото и снимка другого человека или персонажа, разместив его у себя на плече. Причем, важно, чтобы имя этого персонажа рифмовалось с именем автора коллажа.

Акция напоминает праздничную традицию Elf on the Shelf (Эльф на полке): перед Рождеством взрослые сажают на полку шкафа фигурку эльфа, который, по легенде, следит за ребенком и докладывает Санта Клаусу, хорошо ли тот себя вел.

К челленджу присоединились Николь Кидман, Элизабет Бэнкс, Риз Уизерспун, Галь Гадот, Марк Руффало и Натали Портман. Под тематическим хэштегом #myelf подобные публикации выкладывают и другие пользователи интернета.

Хорошего дня и позитивного настроения!