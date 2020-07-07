7 июля: ссора помогла выиграть большой куш и кот-скиталец, которого вернули с прогулки спустя 12 лет

Доброе утро, друзья-товарищи! Не забываем улыбаться почаще. И еще читать хорошие новости тоже не переставайте. Поехали!

Погода такая непостоянная. Сегодня утром малооблачно, воздух прогреется до +28 градуса. А уже днем и ближе к вечеру синоптики обещают небольшой дождь.

В американском городе Роанок, штат Вирджиния, влюбленная пара выиграла в лотерею десятки тысяч долларов благодаря ссоре. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Шьянна Крил (Chyanne Creel) и ее возлюбленный Джошуа повздорили и, чтобы успокоиться, решили прокатиться на машине. По дороге пара заехала на заправку, и Шьянна попросила своего молодого человека купить ей напиток и несколько билетов мгновенной лотереи.

Когда они продолжили свою поездку, Шьянна проверила билеты и обнаружила, что один из них, Lucky 7s Tripler, принес выигрыш в 177,8 тысячи долларов (12,6 миллиона рублей).

«Мы сразу же развернулись», — вспоминает победительница. Пара забыла про недавнюю ссору и поехала в штаб-квартиру лотереи за денежным призом. Влюбленные не уточнили, на что они планируют потратить выигранные деньги.

В прошлом году сообщалось, что ссора в австралийской семье закончилась крупным выигрышем в лотерею. Обычно супруги покупали один лотерейный билет на двоих, но в тот день они повздорили, и каждый решил сыграть в одиночку. В результате пара выиграла 717,5 тысяч долларов (почти 60 миллионов рублей по текущему курсу).

Образцовый дримпоп имени Роберта Смита из 1990-х — насколько избитый, настолько же неувядающий. Сделано в Москве дуэтом Марии Шурыгиной и Егора Бердникова, но географическую привязку ничего не выдает. Сегодня слушаем Mashmellow «Share It».

В 2008 году британка Вики Суэйнсон переезжала в другой дом, и тогда ее любимый кот по кличке Гуччи пропал. Об этом пишет Daily Mail.

Его хозяйка повесила десятки объявлений о поиске и почти каждый день проходила две мили от своего нового дома до старого, надеясь встретить его по дороге. Однако встреча состоялась только 12 лет спустя.

По счастливой случайности кот попал к ветеринару, который обнаружил у животного чип, отсканировал его, узнал, кто его хозяин, — и связался с Суэйнсон. Ветеринар сообщил, что последние месяцы перед возвращением домой кот провел, бродя по улицам, где его подкармливала местная женщина.

«Этот телефонный звонок был каким-то безумием… Это правда один шанс из миллиона. Я не могу поверить, что он вернулся!» — рассказала девушка.

Суэйнсон добавила, что узнала Гуччи сразу, как только увидела. «Мне хотелось бы думать, что он тоже узнал меня, потому что, как только я взяла его на руки, он обнял меня и замурлыкал. Я не думала, что когда-нибудь снова обниму его, но вот я здесь, держу его на руках, как в детстве», — вспоминает девушка.

Она считает, что никогда бы не нашла питомца, если бы у него не было чипа, и призвала людей чипировать не только собак, но и кошек.

За годы разлуки Суэйнсон успела завести еще одного кота по кличке Ларри, поэтому Гуччи пока что придется поселиться у отца Вики.

В твиттере пользуется популярностью очередной тред с четвероногими питомцами: пользователи делятся изображениями котов, которые напоминают им типичных героев фильмов знаменитых режиссеров.

Портал Bored Panda собрал целую галерею фото «из параллельной вселенной», где усатые друзья выступают в главных ролях культовых фильмов или же сами чем-то напоминают режиссеров. В ход пошли самые разные картинки — от строгих портретов до смешных фотожаб и мемов.

Хорошего дня и почаще улыбайтесь!