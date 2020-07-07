блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
7 июля: ссора помогла выиграть большой куш и кот-скиталец, которого вернули с прогулки спустя 12 лет

7 июля: ссора помогла выиграть большой куш и кот-скиталец, которого вернули с прогулки спустя 12 лет

Доброе утро, друзья-товарищи! Не забываем улыбаться почаще. И еще читать хорошие новости тоже не переставайте. Поехали!

 

Погода такая непостоянная. Сегодня утром малооблачно, воздух прогреется до +28 градуса. А уже днем и ближе к вечеру синоптики обещают небольшой дождь.

 

В американском городе Роанок, штат Вирджиния, влюбленная пара выиграла в лотерею десятки тысяч долларов благодаря ссоре. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Шьянна Крил (Chyanne Creel) и ее возлюбленный Джошуа повздорили и, чтобы успокоиться, решили прокатиться на машине. По дороге пара заехала на заправку, и Шьянна попросила своего молодого человека купить ей напиток и несколько билетов мгновенной лотереи.

Когда они продолжили свою поездку, Шьянна проверила билеты и обнаружила, что один из них, Lucky 7s Tripler, принес выигрыш в 177,8 тысячи долларов (12,6 миллиона рублей).

«Мы сразу же развернулись», — вспоминает победительница. Пара забыла про недавнюю ссору и поехала в штаб-квартиру лотереи за денежным призом. Влюбленные не уточнили, на что они планируют потратить выигранные деньги.

В прошлом году сообщалось, что ссора в австралийской семье закончилась крупным выигрышем в лотерею. Обычно супруги покупали один лотерейный билет на двоих, но в тот день они повздорили, и каждый решил сыграть в одиночку. В результате пара выиграла 717,5 тысяч долларов (почти 60 миллионов рублей по текущему курсу).

 

Образцовый дримпоп имени Роберта Смита из 1990-х — насколько избитый, настолько же неувядающий. Сделано в Москве дуэтом Марии Шурыгиной и Егора Бердникова, но географическую привязку ничего не выдает. Сегодня слушаем Mashmellow «Share It».

 

В 2008 году британка Вики Суэйнсон переезжала в другой дом, и тогда ее любимый кот по кличке Гуччи пропал. Об этом пишет Daily Mail.

Его хозяйка повесила десятки объявлений о поиске и почти каждый день проходила две мили от своего нового дома до старого, надеясь встретить его по дороге. Однако встреча состоялась только 12 лет спустя.

По счастливой случайности кот попал к ветеринару, который обнаружил у животного чип, отсканировал его, узнал, кто его хозяин, — и связался с Суэйнсон. Ветеринар сообщил, что последние месяцы перед возвращением домой кот провел, бродя по улицам, где его подкармливала местная женщина.

«Этот телефонный звонок был каким-то безумием… Это правда один шанс из миллиона. Я не могу поверить, что он вернулся!» — рассказала девушка.

Суэйнсон добавила, что узнала Гуччи сразу, как только увидела. «Мне хотелось бы думать, что он тоже узнал меня, потому что, как только я взяла его на руки, он обнял меня и замурлыкал. Я не думала, что когда-нибудь снова обниму его, но вот я здесь, держу его на руках, как в детстве», — вспоминает девушка.

Она считает, что никогда бы не нашла питомца, если бы у него не было чипа, и призвала людей чипировать не только собак, но и кошек.

За годы разлуки Суэйнсон успела завести еще одного кота по кличке Ларри, поэтому Гуччи пока что придется поселиться у отца Вики.

 

В твиттере пользуется популярностью очередной тред с четвероногими питомцами: пользователи делятся изображениями котов, которые напоминают им типичных героев фильмов знаменитых режиссеров.

Портал Bored Panda собрал целую галерею фото «из параллельной вселенной», где усатые друзья выступают в главных ролях культовых фильмов или же сами чем-то напоминают режиссеров. В ход пошли самые разные картинки — от строгих портретов до смешных фотожаб и мемов.

Хорошего дня и почаще улыбайтесь!

Галерея
Тим Бертон «Эдвард Руки-Ножницы» (1990), «Биттлджус» (1988)., Фото: 1
Дэвид Линч «Твин Пикс» (1990 — 2017), «Малхолланд Драйв» (2001)., Фото: 2
Грета Гервиг Режиссер «Леди Берд» (2017) также известна своими ролями в фильмах «Госпожа Америка» (2015) и «Милая Фрэнсис» (2012)., Фото: 3
Стивен Спилберг «Война миров» (2005) «Инопланетянин» (1982)., Фото: 4
Тайка Вайтити «Кролик Джоджо» (2019), «Реальный упыри» (2014)., Фото: 5
Уэс Андерсон «Отель «Гранд Будапешт»» (2014), «Бесподобный мистер Фокс» (2009)., Фото: 6
Джей Джей Абрамс «Звездные войны: Эпизод VII — Пробуждение силы» (2015), «Стартрек» (2009)., Фото: 7
Педро Альмодовар «Кожа, в которой я живу» (2011), «Все о моей матери» (1999), «Женщины на грани нервного срыва» (1988)., Фото: 8
Ари Астер «Солнцестояние» (2019), «Реинкарнация» (2018)., Фото: 9
Майкл Бэй «Трансформеры» (2007), «Армагеддон» (1998)., Фото: 10
Фрэнсис Форд Коппола «Крестный отец» (1972), «Дракула» (1992)., Фото: 11
Мартин Скорсезе «Славные парни» (1990), «Таксист» (1976)., Фото: 12
Серджио Леоне «Однажды в Америке» (1983), «Хороший, плохой, злой» (1966)., Фото: 13
Дэвид Кроненберг «Муха» (1986), «Видеодром» (1983)., Фото: 14
Джим Джармуш Кофе и сигареты (2003), Ночь на Земле (1991)., Фото: 15
Дэвид Финчер «Исчезнувшая» (2014), «Бойцовский клуб» (1999)., Фото: 16
София Коппола Элитное общество (2013), Мария-Антуанетта (2005), Трудности перевода (2003)., Фото: 17
Кристофер Нолан «Интерстеллар» (2014), «Начало» (2010), «Темный рыцарь» (2008)., Фото: 18
Стэнли Кубрик «Сияние» (1980), «2001: Космическая одиссея» (1968)., Фото: 19
Квентин Тарантино «Однажды в Голливуде» (2019), «Криминальное чтиво» (1994), «Убить Билла» (2003)., Фото: 20
Гильермо дель Торо «Форма воды» (2017), «Лабиринт Фавна» (2006)., Фото: 21
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 06:00 +3
6 июля: духи с запахом космоса и произведения японского искусства, нарисованные в Excel
6 июля: духи с запахом космоса и произведения японского искусства, нарисованные в Excel
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.