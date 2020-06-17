17 июня: самая милая грустная лягушка в мире и семейство лосей ходит в гости к людям

Доброе утро, котятки! Начинаем продуктивный день с порции хороших новостей. Поехали!

На улице настоящее лето. Сегодня синоптики обещают ясную погоду, а столбики термометров поднимутся аж до +29 градусов.

В Южной Африке обитает самая грустная лягушка на свете. Это шероховатый узкорот (Breviceps fuscus), которого можно встретить на склонах Капских гор на высоте более тысячи метров над уровнем моря.

В отличие от других лягушек они могут спокойно жить вдали от водоемов и вполне самостоятельны, чтобы обеспечить себя жилищем. Обычно они роют себе норки при помощи специальных лопатообразных бугорков на задних лапах.

Но внимание к себе узкороты привлекли благодаря выражению на морде. Из глаза будто бы полны печали, а уголки рта опущены вниз.

Также узкороты примечательны тем, какие звуки они способны издавать. Это не привычное кваканье, а пронзительный писк.

Дебютный сольник вокалистки Savages попеременно срывается то в шум и ярость, то в негу и роскошь. Это до предела откровенное и эмоциональное исследование тела, сексуальности, гендерных различий и любви, которая и жизнь, и грех. Слушаем Jehnny Beth - «We Will Sin Together».

Житель Анкориджа, штат Аляска, Роланд Ридстром принял у себя дома необычных гостей: к нему во двор пришла семья лосей.

Ридстром рассказал, что лоси наведались к нему на прошлой неделе около 9 утра и решили провести у него на заднем дворе весь день.

Лосята и их мама изучали двор и траву, а также все, что попадалось на пути.

Но просто смотреть издалека им показалось недостаточно, и некоторые предметы заинтересовали их настолько, что они решили попробовать их на зуб.

После непростых исследований семья решила, что пора отдохнуть. И решила сделать это прямо на лужайке у Ридстрома.

Гостеприимные хозяева даже покормили их обедом.

Голландская художница Иса Бредт создает мультяшные портреты реальных животных и выкладывает их в инстаграм.

На ее рисунках зверята очень похожи на героев диснеевских картин, а ее проект с рисунками так и называется — Pet Disneyfication («Диснеефикация питомцев»). Бредт изображает самых разных животных, в том числе героев мемов.

С помощью своего проекта художница помогает обитателям приютов для животных. Она часто рисует кошек и собак, которые нуждаются в хозяевах, чтобы их поскорее взяли домой.

Хорошего дня и не болейте!