22 июня: Прыжки дьяволов через младенцев

Доброе утро! Хорошая новость № 1: пятница уже завтра!

Минутка доброты от семейства слонов. Гигантские мама и папа упустили своего малыша в бассейн. Спасли, не переживайте:

Немного познавательной информации. Чем жаворонки, которые уже с 6.30 читают наше «Утро», отличаются от сов, которые читают «Утро» часов в 12 и офигевают от количества комментариев, которые успели написать жаворонки? Ответ на вопрос дает вот этот ролик, который подготовила и перевела студия Vert Dider:

Новости!

Художник Покрас Лампас расписал гигантской каллиграфией крышу Дворца итальянской цивилизации (Colosseo Quadrato, «Квадратный Колизей») в Риме. На это ушло 550 литров жёлтой краски и два дня. Общая площадь росписи составила 1250 квадратных метров. Идея была реализована в рамках проекта Calligroof, который посвящён вдохновению и креативности. Видео снято при поддержке итальянского модного дома Fendi, штаб-квартира которого располагается в Квадратном Колизее.

Sega выпустила бесплатное приложение с самыми известными играми компании. Оно доступно с 22 июня, то есть можно уже скачать! Пока что будут пять игр: «Sonic the Hedgehog», «Comix Zone», «Altered Beast», «Kid Chameleon» и «Phantasy Star II». Раз в две недели будут добавлять по одной новой игре. Ну что, рубанем в сегу?

Недавно в Испании прошёл ежегодный ритуал очищения — Эль Колачо, также известный как фестиваль прыжков через младенцев. Облачённые в яркие красно-желтые костюмы, символизирующие дьявола, мужчины прыгают через детей, не достигших 12-месячного возраста. Местные жители считают, что таким образом можно избавить детей от порчи и болезней. Взрослым зрителям также предоставляется шанс «очиститься», если красно-желтый «дьявол» изловчится и нанесет им удар кнутом во время процессии по городу, которая предваряет сами «Прыжки через детей».

Вот краткая версия ролика, снятого путешественником и видеографом Майком Кореем.

А это полное видео. Если знаете английский, смотрите его. Блогер много рассказывает об этом фестивале:

Музыкальная пауза! Накануне, 21 июня, был день рождения Виктора Цоя. К 55-летию со дня рождения лидера группы «Кино» «Яндекс» представил видеотрибьют на песню «Звезда по имени Солнце». Ролик снят одним дублем. Песню исполнили более ста жителей Петербурга, включая известных художников и музыкантов (экс-лидер группы Tequilajazzz Евгений Фёдоров, основатель группы «НОМ» Андрей Кагадеев, певица Татьяна Буланова и другие). В клипе спрятано множество отсылок к другим песням музыканта. Например, у одного из героев ролика из кармана торчит билет на самолёт (3:25, отсылка к песне «Пачка сигарет»), у другого — нашивки с группой крови на одежде (0:43—0:54, отсылка к песне «Группа крови»).

Кроме того, специально к юбилею Цоя Найк Борзов снял клип на кавер песни «Это не Любовь».

Вот что говорит об этом клипе его режиссер Роман Крутяков:

— Найк Борзов исполнил песню жизнерадостно, тем самым добавив ее смыслу двойственности. В нашем видео мы решили пойти от атмосферы трека, от ощущений поиска, где же все-таки любовь, а где не любовь. Определенные острые стадии чувств мы переживаем и чувствуем одинаково, даже если потом оказывается, что это была не любовь. Спасибо всем участникам съемки: [актрисе] Анастасии Цой, которая первая откликнулась на наше предложение, а также Василию Аккерману, который согласился на эту авантюру.

Отличная новость для фанатов «Игры престолов»! Вышел второй трейлер седьмого сезона. Ролик посвящен высадке Дейенерис Таргариен в Королевской гавани и битве с белыми ходоками на севере. Джон Сноу призывает кланы Вестероса объединиться против общего врага.

В конце ролика за кадром звучат слова Сансы Старк: «Когда снег идет и белый ветер поет, одинокий волк погибает, но стая его живет».

Премьера нового сезона «Игры престолов» состоится уже совсем скоро, 16 июля.

В галерее — работы британской художницы Пиппы Дирлага. Она создаёт сложные скульптуры, вырезая их из бумаги. По словам художницы, она работает по традиционной технике и для вырезания использует скальпель. На один трафарет обычно уходит один лист бумаги.