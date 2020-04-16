16 апреля: футболист Кержаков занялся косплеем и доводящие до нервного срыва коты

Доброе утро! А тем временем мы все ближе к пятнице. Кому-то может показаться, что во время самоизоляции дни сливаются в один, но с хорошими новостями мы не позволим вам унывать и хандрить. Поехали!

До +7 градусов и весь день будет идти дождь: такую погоду обещают нам синоптики. Поэтому, если соберетесь выйти из дома, то советую надеть резиновые сапоги и захватить с собой зонтик.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по случаю тридцатилетнего юбилея с запуска телескопа «Хаббл» представило на своем сайте новый сервис.

Пользователи могут выбрать дату своего рождения (или любую другую) и узнать, что видел телескоп в этот день.

«Хаббл» исследует вселенную 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это значит, что он видел какое-то захватывающее космическое чудо каждый день, в том числе и в ваш день рождения», — говорится в сообщении NASA. Фотографией можно поделиться в соцсетях, поставив хештег #Hubble30.

Футболист Александр Кержаков во время карантина занялся косплеем. Вместе с семьей бывший нападающий петербургского «Зенита» в домашних условиях воссоздает обложки известных альбомов. Вот что из этого получается — можно сразу сравнить с оригиналом.

Oasis — «Definitely Maybe»

Queen — «Queen II»

The Beatles — «Abbey Road»

Иван Дорн и Seven Davis Jr. выпустили совместный альбом «Live». Разношерстный, уютный сет из киевского научно-природоведческого музея — от минимал-хауса до латино-джаза и в компании с резидентом Ninja Tune.

То, что вы увидите в нашей галерее, может довести до сердечного приступа или вызвать нервный тик. Коты и пазлы – вот что действительно несовместимо. Собрали для вас 15 фото котеек, которые помешали сбору пазлов или разрушили результаты многочасовых работ своих людей, потому что почему бы и нет.