6 апреля: Щенок-чебурашка и домашний танк

Доброе утро! Ура, уик-энд начинается!

Идеи для нескучных выходных ищите в специальном обзоре от Myslo:

Погоду обещают прекрасную! Ну наконец-то:

Все гулять!

Капелька милоты.

Малыш-носорожек отважно защищает свою маму от ветеринаров, которые лечат её вывихнутый палец:

И немного бодрящего экстрима:

Болид Spark SRT_01E устроил гонку с двумя пассажирскими самолетами в аэропорту Дохи! Угадайте, кто победил:

Новости! Сегодня про всякие гаджеты и изобретения.

Компания Orijin Design из Ванкувера придумала «Яйцо для размышлений» (The Thinking Egg) — яйцо, предназначенное для медитации и успокоения. «Вы достаёте яйцо везде, где находитесь, и растираете, мнёте или держите его. Когда вам нужно, чтобы вас не отвлекали и не дёргали из-за дел», — говорится в описании проекта. Короче, типа четок или всяких странных существ с мягкими пузиками с Алиэкспресса, но в новой форме. Авторы создали три вида «Яиц для размышления»: из латуни, дерева и говлита. По задумке, каждый материал символизирует одно качество: камень — спокойствие, металл — восстановление, дерево — концентрацию. Стоимость одного яйца — 13 долларов (около 750 рублей). Но есть еще люксовый вариант - из лавового камня, стоит 75 тысяч долларов. Канадцы собрали уже более 100 тысяч долларов на реализацию своего "яичного" проекта на краудфандинговой площадке. Это успех!

Снег уже почти весь сошел, наступает пора велосипедов! Бренд RearViz придумал крутой гаджет для велосипедистов: зеркало заднего вида, которое крепится на руку! Стоит гаджет на «Амазоне» $26 — базовый, и чуть подороже, если вы хотите какой-нибудь индивидуальный цвет. Кстати, отличный вариант подарка!;)

Венгерский Балаш Саймон разработчик создал робота в виде игрушечного танка с голосовым управлением, который доставляет пиво по команде и умеет ездить за пользователем. Автор робота говорит, что есть вещи, которые в глубине души хочет заполучить каждый мужчина, и «танки с пивом — одна из них». Поэтому Саймон решил сделать «пивной танк», который мог бы следовать за пользователем и привозить алкогольный напиток по команде. Саймон планирует дорабатывать устройство, нынешнюю версию он построил за четыре дня.

Музыкальная пауза!

Что-то мы с вами давно Despacito не слушали... А меж тем клип на эту привязчивую композицию побил новый рекорд: первым набрал 5 млрд просмотров и стал самым просматриваемым роликом в истории видеохостинга YouTube!

Ближайшие конкуренты «Despacito» — клипы «See You Again» рэпера Уиза Халифы и певца Чарли Пута и «Shape of You» Эда Ширана — на данный момент набрали по 3,4 млрд просмотров. Таким образом, видео Луиса Фонси обходит их больше чем на миллиард просмотров. Как грится, нет повода не выпить.

Для киноманов.

Вышел первый трейлер экранизации «451 градус по Фаренгейту» Брэдбери от канала HBO. Премьеру обещали до конца весны!

Королем пятницы становится герой нашей фотогалереи - щенок-чебурашка из Японии. Его зовут Гома!