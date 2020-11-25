25 ноября: шляпы для морских ежей, неудачный побег в стиле Джеймса Бонда и ад перфекциониста

Доброе утро! Британские ученые говорят, что зарядка по утрам и чтение хороших новостей сделает ваш день чуточку лучше. Мы зарядку уже сделали, а вы?

Идеальная погода, чтобы лепить снеговиков. Сегодня в Туле небольшой снег, а температура воздуха днем поднимется до +1 градуса Цельсия.

Морским ежам бывает страшно. Поэтому семья пользователя Reddit под ником VanillaBean5813 печатает для них на 3D-принтере небольшие шляпки, в том числе ковбойские. В шляпах ежи чувствуют себя в безопасности и ничего не боятся. А их хозяева могут любоваться на приодетых морских ежей. В итоге выигрывают все!

А зачем ежам шляпки?

В обычной обстановке морские ежи прячутся под камнями и ракушками, а некоторые делают норы. У ученых нет единого мнения, почему они себя так ведут. Одни предполагают, что ежи используют подобные укрытия в качестве балласта — так их не унесет течением во время шторма. Другие считают, что ракушки и камни защищают их от хищников или ультрафиолета.

В любом случае, в аквариуме для этих целей (какими бы они ни были на самом деле!) вполне себе сгодятся распечатанные на 3D-принтере шляпки.

Красная шапочка, вступившая в волчью стаю, хвостатый Гудков со шрамом, ядреные техно-басы и приятная цитата из вечного хита Кейт Буш. Сегодня слушаем Мусю Тотибадзе - «В.О.Л.К.».

Подозреваемый в финансовом мошенничестве американец Мэттью Пирси попытался уйти от гнавшихся за ним агентов ФБР в стиле фильмов про Джеймса Бонда. Но не учел, что в боевиках все работает совсем не так, как в реальной жизни.

Когда Пирси понял, что за ним пришли федеральные агенты, он запрыгнул в свой пикап и поехал в сторону озера. За ним все это время следовал вертолет. На месте Пирси вытащил из багажника автомобиля подводный скутер — устройство, которым во время погонь часто пользовался Джеймс Бонд. Скутер позволяет перемещаться под водой со скоростью до 6,5 километра в час. Мошенник бросился к озеру и, как он думал, залег на дно.

Вот только Пирси не знал, что на самом деле определить местонахождение скутера проще простого — его выдают пузырьки на поверхности воды. Поэтому федеральные агенты просто подождали, пока мошеннику не надоест торчать на дне. На все про все ушло около 25 минут.

В конце концов Пирси всплыл. Тут-то его и ждали ФБР и врачи. Медики убедились, что мошенник не переохладился, и выдали сухую одежду, переданную его женой. После чего Пирси наконец-таки задержали.

Быть перфекционистом в нашем мире слишком сложно: тот тут, то там появляются вещи, которые посягают на самое святое — на идеальность. Пройти мимо них не поморщившись невозможно, а не сфотографировать такое кощунство просто нереально. Тут мы собрали 17 примеров настоящего кошмара для любителей совершенства, так что пристегните ремни — будет немного неприятно!

Хорошего дня и симметричного настроения!