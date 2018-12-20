20 декабря: Сколько весят тяжелые дни?

Доброе утро! Или если не пятница, нельзя так говорить?..)

О погоде: снова придется померзнуть. А с завтрашнего дня ожидается небольшое, но потепление!

Начинаем день с мультфильма!

Pixar буквально вчера официально выпустили на YouTube мультфильм «Бао», который показывали в кинотеатрах перед «Суперсемейкой 2». В честь того, что короткометражка попала в шорт-лист «Оскара». Успейте глянуть — через неделю видео станет недоступным для просмотра:

Интересная информация от ученых.

В Москве выяснили, сколько весят наши трудные дни!

Мы часто говорим фразу «у меня был тяжёлый день», но насколько тяжелый в буквальном смысле — в килограммах? В подразделении Московского технологического института Moscow Business School это подсчитали даже с точностью до граммов. Итак, сколько весит трудный день среднестатистического человека?

Утро

Чтобы проснуться, приготовить завтрак и привести себя в порядок, потребуется потратить 60 ккал. На тридцатиминутную утреннюю пробежку уйдет 420 ккал. Если в нынешний мороз не завелась машина, вы испытали стресс — ещё 20 ккал. Погоня за уезжающим автобусом — 38 ккал. Поездка по пробкам на такси 40 минут — 84 ккал.

День

За восьмичасовой рабочий день в офисе уйдет 780 ккал. Внеплановая презентация проекта на другом конце города — 240 ккал. Срочное совещание с акционерами — 90 ккал. Собираетесь уже уходить из офиса, но тут звонит подруга и просит помочь с переездом. Час упаковки вещей — 260 ккал. Не считая того, что добираться до подруги ещё два часа, на которые уйдет 136 ккал.

Вечер

Дорога до продуктового магазина и обратно — 61 ккал. Приготовление ужина и бытовые дела отнимут ещё 480 ккал. Прогулка с собакой — около 200 ккал. На то, чтобы принять ванну, поговорить по телефону с мамой и полистать соцсети, уйдёт ещё 80 ккал. Наконец, на шестичасовой сон — 217 ккал.

В результате за день потрачено 3166 ккал, что равняется 555 граммам.

Переходим к новостям.

Для тех, кто хочет отмечать Новый год не только на суше, но и под водой, кипрские дайверы установили новогоднюю ёлку в Средиземном море — на глубине более 40 метров. Украшение появилось неподалёку от Ларнаки — на палубе шведского парома Zenobia, затонувшего во время своего первого рейса с грузом автомобилей в 1980 году. Корабль погрузился на дно в результате проблем с управляющей электроникой, после чего было принято решение отбуксировать его подальше от берега — примерно на 1,5 километра, в бухту, где он не будет мешать судоходству. По сей день Zenobia лежит на левом боку на глубине сорока двух метров: это место стало популярным среди дайверов, которые приезжают из различных стран, чтобы исследовать все отсеки затонувшего судна.

Автопроизводитель Ford представил прототип специальной будки для собак, которые боятся громких звуков. Для создания будки принялись технологии шумоподавления, которые используют при производстве наушников и автомобилей. Встроенная акустическая система улавливает громкие звуки, например фейерверк, и испускает звуковые волны в противофазе, чтобы заглушить шум. Помимо этого в будке стоят система вентиляции и шумоизолирующие маты. В Ford отметили, что если люди будут заинтересованы, они могут начать серийное производство будки. Мы б с удовольствием пожили в такой будке (обладатели очень шумных соседей поймут…).

В США собака-поводырь получила диплом о высшем образовании вместе с хозяйкой. Бриттани Хоули получила степень магистра по эрготерапии, её собака по кличке Гриффин — тоже. Это медицинская область, занимающаяся ежедневным уходом за пациентами. 25-летняя американка пользуется инвалидной коляской, и на все лекции и практические занятия вместе с ней ходит золотистый ретривер. «Я шла с ним к выпускному с первого дня. Он делал всё то же, что и я», — рассказала девушка. У Хоули хронические боли с рождения, поэтому она постоянно пользуется инвалидной коляской. Гриффин открывает ей двери, включает свет, подаёт предметы, а также помогает переносить болезнь, из-за которой девушка часто впадает в депрессию. В университете пса похвалили за «экстраординарные усилия» и «усердную преданность» по отношению к студентке.

Музыкальная пауза.

Группа Coldplay выпустила запись живого выступления с хитом Paradise из концертного фильма «Live In São Paulo». Это было очень мощно:

Осторожно: впереди трогательная новогодняя реклама!

Принадлежащий «Яндекс.Маркету» маркетплейс «Беру» выпустил видео, в котором рассказал историю о новогоднем сюрпризе от Деда Мороза. Главными героями видео стали второклассники из обычной школы, которые подготовили подарки своим родителям:

В галерее знакомимся с инстаблогом, в котором котики (и не только они) превращаются в настоящих монстров. Ждем их в наших ночных кошмарах?)