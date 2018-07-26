26 июля: Утиный детский сад и самые крутые кинотрюки

Доброе утро! Уже четверг. Остался последний рывок - и юхуу, выходные!

Вы только посмотрите, какую погоду на сегодня нам обещают синоптики! Неужели это солнце?! Глазам своим не верим:

Хоть бы не ошиблись...

Милота дня.

Фотограф Брент Сайзек заснял на озере Бемиджи в штате Миннесота уточку с 76 утятами!

Эксперты говорят, это такой "утиный детский сад": несколько уток доверяют своих птенчиков одной взрослой особи, которая умеет обращаться с малышами. Правда, обычно в таких детских садах бывает 35-50 утят, 76 — это очень много для одной самки. Только посмотрите на это безумие:

Про спорт.

Гол защитника сборной Франции Бенжамена Павара в ворота Аргентины в матче 1/8 финала признали лучшим голом ЧМ по футболу-2018:

Новости!

В Китае построили небоскрёб под названием Liebian Building, который украсили 108-метровым искусственным водопадом прямо на одной из внешних стен. Высота здания составляет 121 метр, а для того, чтобы поднять воду почти до самой его крыши, требуется помощь четырёх насосов мощностью по 185 киловатт каждый. Система обслуживания водопада и все необходимые коммуникации занимают… четыре этажа, включая резервуар для хранения и переработки воды. 108-метровый водопад обходится владельцам здания недёшево: в 116 долларов в час за одну только электроэнергию, если быть точным. Поэтому включают его не то чтобы часто: лишь по праздникам, да и то ненадолго. Несмотря на это, китайцы надеются, что самый высокий в мире искусственный водопад помочь привлечь много туристов.

Компания Kano, специализирующаяся на сборных обучающих компьютерах, представила Harry Potter Kano Coding Kit — приложение и волшебную палочку из вселенной Гарри Поттера для изучения основ программирования. В нее встроены гироскоп, акселерометр и магнитометр. Эти сенсоры отслеживают положение и движение устройства. Они позволяют с высокой точностью считывать взмахи и направление волшебной палочки — благодаря им использование заклинаний выглядит более зрелищным и правдоподобным. Приложение, с которой работает палочка (доступно на iOS, Android, PC и Mac), предлагает 70 тематических заданий, которые познакомят с основами написания кода. Владельцы Harry Potter Kano Coding Kit отправятся на уроки чар и защиты от темных искусств, а также попадут в знакомые по книгам и фильмам места: Хогвартс, Косой переулок и Запретный лес. В приложении можно «программировать» заклинания — процесс напоминает игру в кубики. Пользователь соединяет блоки с условиями и задает параметры своих чар. Так они смогут увеличить в размерах тыкву, обездвижить магическое существо или перекрасить сову из серого цвета в оранжевый. Harry Potter Kano Coding Kit поступит в продажу 1 октября в Америке, Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии за $99,99/£99.

Группа европейских исследователей нашла новый способ лечения боязни высоты, который не требует похода к доктору или подъема на крышу. Виртуальная реальность! В сценариях, в которые испытуемых погружали для лечения фобии, люди оказывались в разных ситуациях: например, они могли бросать мяч через парапет крыши или спасать кошку с дереву. Все участники заполняли анкеты о том, насколько интенсивна их боязнь высоты до испытаний, через две недели (то есть незадолго до окончания виртуальных сессий) и через две недели после эксперимента. К концу испытания 34 из 49 добровольцев сказали, что их страх стал гораздо меньше. У всех участников контрольной группы уровень боязни остался без изменений.

Музыкальная пауза!

Новинка от Pink: клип на песню Secrets. Как всегда, по высшему разряду:

И кое-что интересное для киноманов.

Критики назвали самые крутые трюки в кино! Некоторые из них выполняли актеры (как, например, Том Круз в новом фильме «Миссия невыполнима: Последствия»), другие же решили доверить голливудским каскадерам. В число фильмов с самыми крутыми каскадерскими трюками в кино вошли «Мстители», «Взрывная блондинка», «бондиана» и другие.

Вот так выглядит этот список:

«Миссия Невыполнима: Последствия»

Фильм выходит в прокат сегодня, кстати. На съемках Том Круз даже сломал ногу при выполнении одного из трюков.

«Миссия Невыполнима: Протокол Фантом»

Также критики включили в этот список и трюки Тома Круза в одной из предыдущих частей «Миссии». Речь идет об опасных сценах, которые актер выполнял, находясь на самом высоком здании в мире - башне Бурдж-Халифа.

«Скорость»

В фильме «Скорость» Киану Ривз прыгает на ходу из автомобиля в автобус. Кстати, несмотря на то, что актер сам любит быструю езду и часто делает трюки на мотоциклах, в фильмах он такие подвиги доверяет только каскадерам.

«Взрывная блондинка»

Режиссер фильма Дэвид Литч рассказывал в интервью, что сцена драки тяжело далась их съемочной группе. Операторам было сложно охватить все происходящее на узкой лестнице. К тому же им нужно было показать жестокость главной героини и при этом не переусердствовать с ужасным гримом.

«Безумный Макс: Дорога ярости»

Не обошли критики и еще один фильм с участием Шарлиз Терон - «Безумный Макс: Дорога ярости».

«Первый Мститель: Противостояние»

Также в этом рейтинге появилась и сцена с бесстрашным Капитаном Америка в фильме «Первый Мститель: Противостояние».

«007: Спектр»

Еще один актер, который всегда сам выполняет трюки – Дэниэл Крэйг. А между тем, практически каждая вторая сцена в фильмах о Джеймсе Бонде требует помощи каскадеров. В итоге, когда актер заявил, что больше не хочет сниматься в «бондиане», некоторые предположили, что это связано с многочисленными травмами.

В галерее - работы художника Джорджа Евангелиста. Он создаёт прикольные картинки с разными персонажами: объединяет двух героев в одного, и получается необычный и прикольный гибрид. А иногда Джордж просто вписывает супергероев туда, где их быть не должно.