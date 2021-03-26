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Утро в Туле
26 марта: дельфины вернулись в Венецию (по-настоящему) и поразительный футбольный гол

26 марта: дельфины вернулись в Венецию (по-настоящему) и поразительный футбольный гол

Доброе утро! Начинаем бодрую пятницу, заряжаемся позитивом и читаем хорошие новости. Поехали!

 

О погоде на выходные. Сегодня в Туле пасмурная погода, а температура воздуха поднимется до +6 градусов. В субботу и воскресенье сохранится такая же погода, правда ночью будет немного холоднее, до -2 градусов.

 

Одним из самых ранних пандемических мемов 2020 года стала фраза «природа настолько очистилась, что…», появившаяся из-за фейка про дельфинов в каналах Венеции. Люди попрятались по домам, перестали загрязнять мир вокруг — и потому дельфины (якобы) сочли возможным наконец-таки вернуться в Венецию. Все это, конечно, оказалось неправдой, как и возвращение гладиаторов в Самару (да…). Но, кажется, за год природа все же очистилась, и дельфины действительно вернулись в каналы Венеции!

Сразу двух дельфинов, взрослого и детеныша, примерно в восемь утра по местному времени заметили в каналах около площади Святого Марка. В беседе с изданием The Verge ветеринар и доцент Падуанского университета Сандро Маццариол рассказал, что дельфины плескались там около семи часов. Многие их фотографировали и записывали на видео — а те были и не против.

В конце концов Маццариол помог властям Венеции сопроводить дельфинов обратно в море: полиция и береговая охрана запустили небольшой караван из семи лодок с направляющими акустическими устройствами, чтобы увести животных подальше в открытые воды Адриатического моря.

 

Авторы одного из лучших альбомов прошлого года запускают в ванной игрушечные машинки, страдая от ковидного одиночества. Фрустрация, которую мы заслужили. Сегодня слушаем Sorry – Separate.

 

Вратарь футбольного клуба «Варзим» Рикарду Нунеш во время матча с «Мафрой» в чемпионате второго дивизиона Португалии забил гол в ворота противника — прямо из своей штрафной площади.

По словам Нунеша, сперва он просто хотел выбить мяч, но воспользовался направлением ветра и ударил так, чтобы мяч прилетел точно в ворота противника. Для спортсмена это уже второй подобный гол в карьере. В итоге его команда одержала победу над «Мафрой» со счетом 2:0.

 

Насколько ответственно вы относитесь к выполнению задач, которые перед вами ставятся? Надеемся, что не так, как герои нашей сегодняшней подборки. Ведь мы собрали примеры случаев, когда люди, пользуясь известной фразой «и так сойдёт» выполнили свою работу кое-как и, очевидно, переделывать не собирались. Просим перфекционистов отойти от экранов на безопасное расстояние, потому что дёргающийся глаз вам обеспечен!

Хорошего дня и веселого настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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