20 февраля: коты захватили Марс и робот-кот, который виляет хвостом, пукает и бормочет

Доброе утро! Подошла к концу длинная рабочая неделя. Как вы, уже устали? Делитесь планами на выходные в комментариях. И давайте проведем рабочую субботу легко и непринужденно, читая хорошие новости. Поехали!

О погоде. Сегодня в Туле будет пасмурно, а температура воздуха опустится до -10 градусов.

Человечество уже колонизирует Марс — и не последнюю роль в этом играют фотографии кошек и член Сената США от штата Вермон Берни Сандерс. Вот в чем дело: американское аэрокосмическое агентство (NASA) запустило генератор изображений, позволяющий почувствовать себя исследователем Марса.

Пользователи могут зайти на сайт агентства и выбрать один из нескольких доступных фонов: есть марсианские пейзажи, ракета Atlas, марсоход и командный центр. Далее нужно загрузить свои картинки — и все, готово, вы на Марсе! Ну или стоите с важным видом в командном центре. Получившиеся коллажи можно найти в соцсетях по хэштегу #NASA. Вот те, что понравились нам:

Запуск генератора изображений приурочен к успешной посадке ровера «Персеверанс» на Марс, состоявшейся в ночь на 19 февраля (все проходило в автоматическом режиме). Находившиеся на Земле участники проекта описывают посадку ровера как «семь минут ужаса».

Певица Земфира выпустила анимационный клип «Остин» — это первый сингл с ее седьмого альбома, выход которого ожидается в скором времени. Клип снят по мотивам популярной игры Homescapes о дворецком Остине, восстанавливающем фамильный особняк.

Земфира сочинила песню, играя в Homescapes.

«Я давно играю в разные игрушки. Максимально незлобивые, комфортные, успокаивающие — они для меня как таблетка. Можно часами жать на клавиши, собирать паззлы. Три в ряд — максимально просто. Другое дело — история Остина. Он правда раздражает меня своей стерильностью, упорядоченностью, всем своим существом, но он непременный персонаж в моей жизни, и я постоянно к нему возвращаюсь».

Компания Panasonic изобрела нового робокота Nicobo. У производителя не было претензий на серьезный проект. Новый робокот вряд ли поможет по дому или на работе, зато точно скрасит досуг. По сути, это альтернатива обычному коту или даже ребенку для тех, кто по каким-то причинам не готов брать на себя ответственность за живые аналоги.

Внешне Nicobo напоминает вязаную игрушку с приклеенными глазами и нелепо торчащим хвостом. Он не умеет перемещаться по квартире, но зато живо откликается на любые поглаживания, стоя на месте.

Так как это все-таки робот, который к тому же разработан вместе с исследователями из Технологического университета Тоехаси, у него есть конкретные навыки. Благодаря камерам для распознавания лиц, направленным микрофонам и сенсорным датчикам кот знает, когда к нему прикасаются, и радостно виляет хвостом. А из-за датчиков освещенности он может сладко вздремнуть даже при ярком солнечном свете. Если у робокота плохое настроение, он незамедлительно это покажет: выпустит газы в знак протеста.

Не совсем понятно почему, но кот все-таки умеет разговаривать. Причем, по данным издания Gizmodo, этот навык можно развивать. На первых порах робот знает всего одно слово, но со временем он пополняет свой словарный запас и учится изъясняться на ломаном японском. Это, конечно, больше напоминает бормотание или тщетные попытки ребенка, но все же лучше, чем разговаривать с самим собой.

Вот только обладателями такого чудо-устройства станут немногие. Panasonic планирует произвести всего 320 робокотов, но зато будет продавать их по достаточно бюджетной цене: всего за 360 долларов.

Когда мы вырастаем, у нас появляется множество забот, которые не дают нам проводить со своими питомцами так много времени, как нам бы хотелось. Вот уж у кого нет таких сложностей, так это у детей! Поэтому они готовы проводить время со своими любимцами 24/7.

Сегодня мы собрали для вас 18 фотографий везунчиков из мира людей и животных, которые ещё и не знают, что такое дружба, зато уже обрели её благодаря друг другу!

Хорошего дня и мягкого настроения!