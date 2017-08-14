14 августа: Летающая «хрущевка» и встреча со своими «демонами»

Всем привет! Ну и гроза сегодня ночью была!!! Как-то недобро понедельник начался)

Погода на неделю. Даже не верится — прямо настоящее лето!

Начинаем день (и неделю) с милоты. Смотрим подборку самых неуклюжих падений панд!

А теперь мультик — для отличного настроения! К тому же есть хороший повод: вышла пилотная серия новых «Утиных историй». Эх, прям воскресеньем повеяло:

Официально показы мультсериала в еженедельном режиме начнутся 23 сентября.

Новости!

В Голливуде появился билборд с кадрами из 43 412 эротических сцен в кино. Сайт MrSkin.com, собирает в одном месте и каталогизирует эротические сцены со звёздами кино, таким образом отпраздновал своё 18-летие.

В Великобритании в зоопарке Уипснейд в конце июля на свет появился крошка-бегемотик. Малыша, который при рождении весил около 30 килограммов, решили назвать Ходором в честь персонажа «Игры престолов». «Ходор, похоже, уверенный в себе и игривый молодой бегемот. Ему нравится бегать за мамой и кусать ее за хвост», — рассказала смотритель Анджела Робинсон.

В Виндзорском замке — резиденции британских монархов — прошла вечеринка, в которой приняли участие 500 человек. Тусовка была посвящена творчеству шведской поп-группы ABBA. Во время мероприятия на большом экране, установленном на прилегающей к замку территории, показали мюзикл «Мамма MIA!», а затем перед гостями выступила группа, исполняющая песни ABBA. Билеты на вечеринку по цене в 12,5 фунта распространялись среди сотрудников королевского двора, которые могли купить их как для себя, так и для своих знакомых. Благодаря этому, сообщила изданию одна из гостей, на вечеринку смогли попасть «многие простые люди». Разрешение на проведение такого мероприятия дала сама королева Елизавета II. Однако сама она праздник пропустила — находилась в своей резиденции в Балморале в Шотландии.

Музыкальная пауза!

Рэпер Jay-Z выпустил клип на песню Moonlight из нового альбома 4:44. Первые 5 минут ролика представляют собой один из эпизодов «Друзей», переснятый с другими актёрами.

Если вы посмотрели немного предыдущего ролика и теперь в недоумении, «закусите» обычной заставкой к «Друзьям». Нам помогло:

Или лучше послушайте еще ABBA:

У каждого есть свои страхи. Вот так, например, выглядит боязнь высоты ХD:

В галерее — фотоотчет с пятого ежегодного фестиваля самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag-2017, который прошел в Москве на этих выходных.