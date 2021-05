26 мая: одежда из желе и роборука для приготовления паэльи

Доброе утро! Новые прекрасный день – новая порция хороших новостей. Скорее бегите их читать и заряжайтесь позитивом. Поехали!

Лето близко. Сегодня в Туле малооблачная погода, а температура воздуха прогреется до +23 градусов.

Исландский дизайнер Валдис Штейнардоттир (Valdís Steinarsdóttir) придумала носимые предметы из желе — их можно сделать, залив желатин и агар-агар в специальные формы и высушив (на сушку каждого уходит около суток), после чего носить наподобие доспехов.

После того как эти предметы придут в негодность, их можно расплавить и сделать что-то новое — отходов не образуется. Штейнардоттир окрашивает материалы при помощи натуральных растительных красителей, получая оттенки от розового до ярко-красного.

Одежду из желе можно перерабатывать, а можно компостировать: «Я бы хотела, чтобы люди могли использовать этот материал как можно дольше. Если вы почувствуете, что он достиг финальной стадии своего жизненного цикла, вы можете позволить ему разложиться», — сказала дизайнер.

По ее словам, ей было интересно сделать что-то похожее на пластик, но из натуральных материалов: «Этот метод изготовления одежды определенно заставляет нас остановиться и переосмыслить наши текущие методы производства. Технология исключает появление излишков и обрезков и использование синтетических материалов». Также одежду из желе можно точно подогнать по размеру, используя разные формы или просто подрезая получившееся полотно — обрезки легко переплавляются.

Ильич со своими сотоварищами внезапно припадают к ню-металлическим корням — знаменуя возвращение жанра. Сегодня слушаем Little Big - «We Are Little Big».

В Испании создали первую в мире роборуку для приготовления паэльи — национального испанского блюда из риса с добавлением морепродуктов, овощей и курицы. Интерес к «паэльеро», разработанному компаниями Mimcook и br5, проявили многие гостиничные и ресторанные сети. Об этом сообщает The Guardian.

Для использования робота нужно выбрать программу готовки и загрузить продукты. Робот, работающий со специальной компьютеризированной рукой, приготовит все сам. Разработчики считают, что роборука может выполнять за человека тяжелую работу и позволит ему сосредоточиться на творчестве.

По словам основателя br5 Энрике Лилло, многофункциональный робот может готовить не только паэлью. Например, если подключить роборуку к фритюрнице, она сможет пожарить картофель, при работе с грилем — пожарить котлеты для гамбургера, а при подключении к духовке — приготовить пиццу или круассаны.

Чтобы не обидеть жителей Валенсии, Лилло называет паэлью, приготовленную роборукой, «блюдом из риса». «Но это все равно довольно забавно, потому что паэлья — это сама сковорода, а не еда, которую вы готовите», — добавил он.

Иногда кажется, что мы тратим чуть ли не все душевные силы на то, чтоб не сделать вдруг что-то нелепое и не показаться немножко странным. А то мало ли, что подумают окружающие? Но есть такие люди, которые нисколько не задумываются о каких-то нормах и при этом в любой ситуации выглядят органично и расслабленно. Они без проблем катаются по супермаркету на тележке, приходят на первую пару с подушкой и одеялом, а вместо айпода носят с собой объёмный магнитофон. И самое странное, что когда смотришь на них, думаешь только: «Хм… Ну и нормально!».

Хорошего дня и невозмутимого настроения!