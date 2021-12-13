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Утро в Туле
13 декабря: газета Daily Bugle из «Человека-паука» в реальности и Данила Багров в компьютерной игре

13 декабря: газета Daily Bugle из «Человека-паука» в реальности и Данила Багров в компьютерной игре

Доброе утро! До Нового года осталось 19 дней. Расскажите в комментариях, какой подарок вы хотите найти под елочкой в этом году? А еще не забудьте прочитать только хорошие новости!

 

Настоящая зима. Сегодня в Туле пройдет снег, а температура воздуха в городе опустится до -3 градусов.

 

Создатели картины «Человек-паук: Нет пути домой» открыли киоск, где раздавали всем желающим ограниченную партию специального выпуска газеты Daily Bugle. В нём журналисты издания обещали рассказать «всю правду о личности Человека-паука». Об этом пишет Comicbook.

В выпуске газеты можно найти статьи о том, как супергерой разрушил мост и уничтожил несколько автомобилей, и кто такая Эм-Джей. В выпуске ещё можно заметить объявление о розыске доктора Отто Октавиуса, кроссворд и карикатуру на Человека-паука. Также в конце выпуска редакция газеты оставила сообщение о том, что с любой информацией о супергерое можно обращаться по номеру телефона издания.

Многие пользователи соцсетей также отметили, что такой вариант продвижения фильма — отличная идея.

 

Crazy Frog представил новый трек — Tricky. Поэтому сегодня перенесемся на десять лет назад.

 

На YouTube-канале «Рыжая Шевелюра» вышли ролики с персонажами дилогии «Брат» режиссера Алексея Балабанова. Данила Багров оказался во вселенной знаменитого шутера Half-Life 2. По сюжету первого ролика он сел на поезд до Сити 17 и попал в неприятности.

Во второй части брат героя просит его приехать, и в итоге Багров сражается с монстрами.

Интернет-пользователям очень понравилась такая версия приключений культового российского персонажа. В комментариях многие называли работу ютубера «шедевром» и стали требовать продолжение.

Некоторые пользователи уже начали активно фантазировать на тему новых похождений Багрова.

«После 7-часовой войны Данила Багров вернулся в родной городок. Но скучная жизнь в восточноевропейской провинции не устраивала его, и он решился податься в Сити 17, где, по слухам, уже несколько лет процветает сопротивление. Данила нашел повстанцев. Но все оказалось не так просто — комбайны готовятся зачистить город. Если и должен быть фильм по HL2 то только такой», — пишет Michael Tempers.

 

Удивление, восторг, недовольство, радость… Думаете, все эти эмоции и чувство легко прочитать только на человеческих лицах? Вовсе нет! Домашние любимцы тоже могут похвастаться яркой мимикой и умением проявлять эмоции так, что о них не остаётся никаких сомнений. И в какой бы ситуации ни оказались коты и собаки, всегда будет отлично видно, что они сейчас испытывают. Давайте проверим!

Хорошего дня и мягкого настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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