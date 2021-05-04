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Утро в Туле
4 мая: «Черная вдова» зовет на шашлыки и необычная фотосессия в стиле «Властелина колец»

4 мая: «Черная вдова» зовет на шашлыки и необычная фотосессия в стиле «Властелина колец»

Доброе майское утро! Мы просто не можем оставить вас без хороших новостей на эти большие праздники, поэтому вышли из затяжных каникул и подготовили для вас только самые лучшие новости. Поехали!

А еще расскажите в комментариях, как вам отдыхается.

 

Захватите зонтик на всякий случай. Сегодня в Туле пройдет небольшой дождь, а температура воздуха прогреется лишь до +7 градусов.

 

Кинокомпания Marvel выпустила тизер, в котором пригласила российских зрителей к просмотру предстоящего фэнтези-боевика «Черная вдова» о супергероине с русскими корнями Наташе Романофф в исполнении Скарлетт Йоханссон.

В ролике Рэйчел Вайс, исполнившая роль шпионки Мелины Востоковой, от имени всей съемочной команды приветствует зрителей на русском языке (ну почти!) и предлагает узнать из фильма, что ждет Наташу Романофф и что скрывает ее прошлое. По словам Вайс, Дэвид Харбор (Красный Страж) просил ее передать следующее: «Захватите уголь, мясо — на мне».

«Даже не знаю, это шифровка или что-то связанное с майскими праздниками в России. Так или иначе, до скорой встречи в кино!» — подытоживает актриса.

Картина выйдет в российский прокат 8 июля.

 

Американская певица Билли Айлиш выпустила клип на трек Your Power из второго альбома Happier Than Ever, релиз которого запланирован на 30 июля. Певица спела об абьюз-отношениях с бывшим бойфрендом, который «злоупотреблял своей властью». Сегодня слушаем Billie Eilish – Your Power.

 

На Reddit выложили снимок с необычной фотосессии, где семья предстала в образах из фильма «Властелин колец», и соцсети пришли в восторг и ужас.

На снимке дочь изображает хоббита Фродо, отец — хоббита Сэма, а мать — Голлума. Как нам кажется, особенно запоминающийся образ получился у матери. А как вы считаете?

«Мама выглядит как тот, кто косплеит Тильду Суинтон, которая косплеит Голлума…» — пишет obi-whine-kenobi.

Пользователи соцести особенно похвалили образ мамы, но многие с иронией отметили, что ребенок будет вспоминать эту фотосессию на приеме у психолога.

Как позже рассказала сама мама, это была ее идея — сделать такое фото. «Мне нравится быть странной», — добавила она. По ее словам, муж работает режиссером, и она помогает ему с гримом и дизайном костюмов.

«Нашей дочери нравятся наши шалости», — отметила она.

 

Коты не обязаны дружить только с котами, как и собаки с собаками. Два этих вида домашних питомцев обладают особенной энергетикой и вполне способны подружиться с кем угодно, будто то дикий или во много раз превышающий их размером зверь. Не стоит также думать, что все кошки считают своим долгом охотиться на всех птиц и в целом тех, кто их меньше.

Хорошего дня и шашлычного настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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