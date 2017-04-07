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Утро в Туле
7 апреля: Гаджет для печенек и самая полезная инструкция в мире

7 апреля: Гаджет для печенек и самая полезная инструкция в мире

Доброе утро! Традиционно самое доброе утро недели) Пляшем!

 

Уже придумали, чем займетесь завтра и послезавтра? Если еще сомневаетесь, то велкам в наш обзор всего самого интересного в Туле:

О погоде: весенняя! Лучше не выходить из дома без зонтика:

 

Начнем утро пятницы с мультика! Веселая подборка на канале Simon's Cat о том, как беспокойный котик ведет себя в минуты уединения Саймона:

 

Теперь пощекочем ваши нервы. Режиссёр Симон Бишофф опубликовал в инстаграме съёмку прохода немецкого экстремала Лукаса Ирмлера по стропе, натянутой между скалами на острове Тасмания. Брр:

 

Новости!

В Россию собирается приехать Джордж Мартин - автор "Игры престолов"! Впервые!!! Он станет почетным гостем Петербургской фантастической ассамблеи «Фантассамблея». И, кажется, встретится с читателями! Очень круто:

 

Придумана специальная штучка для макания печенья-сэндвича в молоко (ну или чай/кофе, неважно)! Гаджет предлагается в пяти цветах и подходит, как утверждают разработчики, для любых типов печенья-сандвичей. «Устали от того, что ваше печенье падает в молоко?» — спрашивают Роберт и Джули Хэлелук, изобретатели. — «Тогда мы идём к вам!». Устройство называется The Dipr и стоит целых $3.00.

 

Инженеры из института компьютерной графики Общества Фраунгофера в Германии создали прототип устройства, позволяющего управлять мобильным телефоном с помощью мимики. Если определенному мимическому выражению задано определённое значение, наушник передаёт команду на мобильный телефон. Как отмечают разработчики, взаимодействие с телефоном с помощью мимики и жестов может стать удобной альтернативой для тех, кто не хочет слишком часто смотреть на экран в компании других людей. К примеру, для многих может оказаться гораздо проще отклонить вызов кивком или улыбкой, чем вытащить устройство из кармана, разблокировать и только потом сбросить вызов. Сейчас прототип наушника правильно определяет 5 жестов — улыбку, поворот головы вправо, открытый рот и негромкий звук «ш» в 90% случаев. Прототип будет представлен на конференции по человек-машинному взаимодействию в Денвере, штат Колорадо, в мае этого года.

 

Музыкальная пауза! 17-летний житель Финикса (штат Аризона) Джейкоб Стауденмайер снял свою версию вступительной сцены фильма «Ла-Ла Ленд», чтобы попросить актрису Эмму Стоун, сыгравшую главную роль в мюзикле, стать его парой на школьном выпускном. Ролик быстро стал вирусным. 

Для того, чтобы пригласить звезду, которая нравится ему уже много лет, Стауденмайер полностью переписал слова песни «Another Day of Sun». И привлек своих друзей в качестве массовки. Съемки длились один день, проходили на школьном дворе. В тексте песни Джейкоб обратил внимание Эммы Стоун на то, что он «немного похож на Райана Гослинга», сыгравшего в «Ла-Ла Ленде». Также он напомнил актрисе, что она тоже родилась в штате Аризона:

 

Держите крутой таймлапс: ребята сделали реплику "1964½" Ford Mustang V8 coupe из LEGO!

 

И очень важная инструкция, которая непременно пригодится вам в жизни. Как надеть свитер, не мешая коту, который сидит на шее?..

 

В галерее - творчество ирландского дизайнера Стивена Кроули. С помощью фотошопа он помещает свою крохотную дочку в очень опасные ситуации. Таким образом он решил привлечь внимание к заболеванию, с которым столкнулась малышка (редкое иммунное расстройство, ставшее причиной того, что ей пришлось пережить химиотерапию и трансплантацию костного мозга от анонимного донора), а также повеселился, наслаждаясь реакцией комментаторов в интернете. Папаша-тролль:

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:30 +3
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