22 февраля: РАКАМАКАФО!

Доброе утро! Пятница, короткий рабочий день, наступающий праздник - как же все замечательно складывается!)

Уже есть идеи для уик-энда? Если что, у Myslo их всегда полно! Велкам в наш специальный обзор интересных событий предстоящих выходных:

Погоду на выходные обещают хорошую, иногда даже солнечную. Гуляют все:

Позитивчик для правильного настроя.

Полицейские из города Кейп-Корал (Флорида) подарили местному 80-летнему жителю Роберту новый велосипед взамен украденного.

Дедуля рассказал, что его велосипед украли, пока он был в супермаркете. Полицейские Кен Коди и Гуан Сон не хотели, чтобы он «грустил в свои 80 лет» из-за потери единственного способа передвижения. Они пошли в Walmart и купили ему замену. У нового велосипеда есть корзина и подстаканник.

После вручения Роберт переспросил, подарили ли ему новый велосипед, а также попросил у полицейских помощи с регулировкой сидушки. Кроме самого велосипеда, они подарили пожилому мужчине замок для него.

Полицейские также пообещали попытаться найти украденный велосипед. Роберт отнёсся к этому с пониманием: «Я знаю, что на такие вещи уходит время».

И залипалочка дня.

Ученые, исследующие влияние глобального потепления на Антарктику, пробурили скважину глубиной 650 метров в шельфовом леднике Фильхнера. И опустили туда камеру с фонариком! Оторваться невозможно:

Новости! Сегодня (так уж вышло) все про конструкторы - очень "мальчуковый" выпуск.

На сайте Lego Ideas появился концепт конструктора дома из фильма «Один дома». Эта площадка предназначена для идей пользователей по созданию новых наборов. Если конструктор набирает более 10 тыс. положительных отметок пользователей, то компания Lego берет его во внимание. В случае начала продажи набора его автор получает 1% от дохода. Автор идеи сказал, что его макет состоит из 3000 деталей. В нем есть два этажа, чердак, дом на дереве и предметы, которые использовались в фильмах. По задумке у каждого этажа снимается крыша, поэтому там можно воспроизвести сцены из фильма. На данный момент за макет проголосовали 1700 человек, но голосование завершится только через 591 день, так что дерзайте! Кевину нужна ваша помощь!

Lego выпустит серию наборов, игра с которыми не ограничивается реальностью. С помощью приложения дополненной реальности конструкции можно будет «заселить» различными монстрами, а затем, выполнять задания, избавиться от них. Наборы Hidden Side представляют собой различные места вымышленного города, на которые напали сверхъестественные силы. Собрав конструкции, с ними можно играть, как с обычными моделями Lego, а входящие в набор элементы полностью совместимы с другими сериями. Новый уровень развлечений открывается, если установить специальное приложение. Игроки наводят камеру смартфона на собранные фигуры, и программа выстраивает дополненную реальность, в которой призраки прячутся за каждым углом конструкции. Цель игры — поймать их всех и спасти город. Игровой процесс происходит не только на экране телефона: для победы необходимо совершать манипуляции и с конструктором. Это не первый опыт Lego в разработке развлечений дополненной реальности. Ранее компания выпускала приложения, которые позволяли сканировать свои игрушки из конструктора и играть ими на смартфоне. Игра Lego Hidden Side станет доступна для бесплатного скачивания в AppStore и Google Play одновременно с поступлением наборов в продажу в конце лета 2019 года.

На туристической выставке в Мюнхене показали полноразмерную реплику знаменитого фургона Volkswagen T2 из деталей Lego. Его собрал сертифицированный моделист Lego Рене Хоффмайстер и его напарник Паскаль Ленхард. Масса модели составила 700 килограммов, а на её постройку потребовалось шесть недель. Салон автомобиля, а также детали — радио и посуда, тоже выполнены из Lego. Колёса у комби T2 — настоящие. Длина автомобиля составляет пять метров, ширина — 1,9 метра, а высота — ровно два метра. Для постройки копии мастерам потребовалось 400 тысяч деталей Lego, из которых 20 тысяч были использованы для создания стекол. Фургон оборудован подъёмной крышей и функционирующей сдвижной дверью, а цветовое сочетание реплики соответствует моде 1960-х годов.

Крутая музыкальная пауза в честь пятницы!

Бельгийский оператор сотовой связи Telenet переснял клип группы Bomfunk MC?s на песню «Freestyler», вышедшую в 1999 году.

Главная героиня - девушка с дредами. Она управляет временем, пространством и прохожими с помощью своего телефона. В римейке, как и в оригинальном клипе, появляется финский рэпер Рэймонд Ибэнкс, бывший участник Bomfunk MC?s. Он играет незнакомца, после встречи с которым девушка и раскрывает удивительные возможности своего телефона. В новую версию «Freestyler» вставили множество отсылок к поп-культуре последних лет: драконам из «Игры престолов», мему про скрывающего боль Гарольда и самому залайканному яйцу в мире.

РАКАМАКАФО!

А вот как выглядел оригинальный клип:

И кое-что интересненькое для киноманов.

Помните, что уже в это воскресенье вручают "Оскар"?) Вот вам два занимательных факта о предстоящей церемонии.

Факт номер раз. На церемонии выступит рок-группа Queen! В качестве вокалиста выступит певец Адам Ламберт, к нему присоединятся гитарист Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор из оригинального состава. Выступление группы связано с тем, что байопик о Queen «Богемская рапсодия» номинирован на пять статуэток в номинациях «Лучшая мужская роль» (Рами Малек), «Лучший фильм», «Лучший звук», «Лучший монтаж» и «Лучший звуковой монтаж».

Факт номер два. В традиционных пакетах с подарками, которые вручают номинантам на «Оскар», в этом году будут шоколадки с марихуаной! В Калифорнии, где проходит церемония награждения, рекреационное использование марихуаны разрешено с 2016 года. Все 25 номинантов в актерских и режиссерских категориях получат упаковку трюфелей Crescendo. Каждая из шести конфет в коробке содержит 10 мг тетрагидроканнабинола — психоактивного вещества, полученного из каннабиса. Трюфели — не единственный продукт c коноплей в подарочном наборе. Там также будет увлажняющий крем с экстрактом посевной конопли, масло для лица с каннабисом и членство на год в «каннабис-клубе» MOTA. Короче, настроение у всех будет огонь.

В галерее - сердечные картинки от Aitch.