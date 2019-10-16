16 октября: Папа Римский случайно благословил футбольную команду

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На фестивале тыквы в Германии выбрали самую большую тыкву. Ее размер больше тонны.

#РИА_Видео

На фестивале в Германии выбрали самую большую тыкву, ее вес - 1013 килограммов. Свой урожай на конкурс привезли фермеры из 6 стран, но победа досталась бельгийскому овощеводу pic.twitter.com/CfB59rtjW0 — РИА Новости (@rianru) October 15, 2019

Пчелы справляются с математическими задачками лучше людей. К таким выводам пришли французские ученые в результате многочисленных экспериментов.

Насекомые способны быстрее человека сосчитать дальше четырех. По мнению ученых при должной тренировке пчелы способны освоить разные виды арифметики, такие как сложение, вычитание, а еще это первые представители животного мира, способные распознавать цифры.

А тем временем Папа Римский одним твиттом случайно канонизировал целую футбольную команду. После очередной мессы, во время которой некоторые имена были причислены к лику святых, Папа Римский решил рассказать о ней в Твиттере. Он написал, что католики благодарят бога за новых святых (Saints) и добавил к слову святые хэтшег.

Оказалось, что этот хэштег уже занят, его использует американский футбольный клуб New Orleans Saints. Благодаря курьезу получилось, что Папа Римский официально благословил участников футбольного клуба. Безусловно, и самому клубу, и его фанатам было очень приятно.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип группы «Пикник».

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