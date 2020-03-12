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Утро в Туле
12 марта: футболка, увеличивающая бюст и торжественная встреча жены из аэропорта

12 марта: футболка, увеличивающая бюст и торжественная встреча жены из аэропорта

Доброе утро! Не унываем, до конца будней осталось всего ничего. Сегодня согласно календарю праздников унывать запрещено. А если вдруг плохое настроение накатывает, читайте наши утренние новости.

 

Ну и погодка сегодня – дождь, сильный вечер. Одевайтесь теплее.

 

Немного утренней милоты. Этот милый танцем покорил пользователей Сети.

 

А вот вам пример настоящего сюрприза для любимой. Американец притворился личным водителем, встречая жену с подругами из аэропорта.

Житель Техаса переоделся в деловой костюм и белые перчатки, а салон автомобиля подготовил так, чтобы женщины почувствовали себя пассажирами первого класса.

Внутри их ждали подушка, плед, конфетки, маска для сна, вода, лосьон для рук и роза. После публикации в социальных сетях многие захотели воспользоваться его услугами.

 

Японский бренд одежды выпустил футболку, которая визуально увеличивает объем женской груди. Происходит это за счет особого рисунка, который создает оптическую иллюзию. Важное уточнение: если смотреть на футболку сбоку оптический эффект пропадает. Новинка поступит в продажу в апреле.

Это не первый эксперимент этого же бренда одежды. В прошлом году компания выпустила мужские футболки с визуальным эффектов «кубиков» на прессе.

 

В качестве музыкальной паузы послушаем винтажный кавер на саундтрек к фильму «Друзья».

 

В галерее сегодня картины из соли и специй от американского фотографа Келли МакКоллам. 

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