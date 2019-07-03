3 июля: необычная разминка, мемасный Патрик и вазы в форме морской волны

Доброе утро! Вот уже и середина недели. Желаем, чтобы этот день прошел легко и принес только хорошие эмоции.

За окном сегодня без изменений: прохладно, облачно и без дождя.

Начнем утро с мини-зарядки. В сети появился ролик, в котором главные герои свинчивают крышки с бутылки одним ударом ноги. Необычное занятие превратилось в флешмоб, в котором приняли участие Джейсон Стэтем, Джон Майер и Макс Холлоуэй.

А теперь к утренним новостям.

Nike отказался от продажи кроссовок с изображением первого флага США. Партия была выпущена специально ко дню независимости, но была снята с продажи из-за того что символ «Бетси Росс» напоминает общественности о временах рабства.

Тем временем в твиттере появилась забавная фотография морской звезды, которую пользователь сделал в океанариуме. Существо, изображенное на снимке, напомнило многим Патрика из мультфильма «Губка Боб - квадратные штаны».

Снимок не только моментально стал популярным, но и породил множество мемов.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Майли Сайрус. Кажется, девушка постепенно превращается в Леди Гагу.

В галерее сегодня удивительные вазы и блюда в форме морской волны от художницы и дизайнера Марши Блейкер.