27 февраля: кошка, которая управляет оркестром и женщина, которая производит спирт в своем организме
Доброе утро! Всего через три дня наступит весна, а вместе с ней и длинные выходные в честь 8 Марта. Кстати, в этом году длинные выходные будут и в апреле. В честь дня голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля станет выходным днем. Ну а пока осталось отработать всего два дня до выходных.
Синоптики обещают дождь. Не забудьте зонтик.
А пока вот вам небольшая загадка, которую пытаются разгадать пользователи Сети. Как думаете, кубы движутся или стоят на месте?
???????????????????????— ?????? (@jagarikin) February 14, 2020
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На самом деле они стоят на месте. Такой эффект объясняется игрой света, которую наш мозг воспринимает как движение.
Концерт классической музыки в Стамбуле посетил необычный гость, который расположился не в партере, а прямо на сцене. Это была бездомная кошка, которая попыталась прильнуть к музыкантам с требование погладить ее. А позже гостья и вовсе уселась на место дирижера.
В Стамбуле во время концерта классической музыка на сцену ворвался неожиданный гость. Когда своим появлением спас скучное мероприятие pic.twitter.com/czhSe0ZJqp— Новости. Как есть (@nourlnews) February 25, 2020
В США живет женщина, которая вырабатывает алкоголь в собственном организме и не пьянеет. Ее мочевой пузырь превращает любую жидкость в спирт.
С точки зрения науки эту особенность называют синдромом автопивоварни – когда в организме вырабатывается большое количество дрожжевых грибков. Врачи обнаружили алкоголь в моче пациентки во время обследования перед операцией, при этом сначала они не поверили, что женщина абсолютно трезва.
В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Васи Обломова.
В галерее сегодня милые котики.