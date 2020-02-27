27 февраля: кошка, которая управляет оркестром и женщина, которая производит спирт в своем организме

Доброе утро! Всего через три дня наступит весна, а вместе с ней и длинные выходные в честь 8 Марта. Кстати, в этом году длинные выходные будут и в апреле. В честь дня голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля станет выходным днем. Ну а пока осталось отработать всего два дня до выходных.

Синоптики обещают дождь. Не забудьте зонтик.

А пока вот вам небольшая загадка, которую пытаются разгадать пользователи Сети. Как думаете, кубы движутся или стоят на месте?

На самом деле они стоят на месте. Такой эффект объясняется игрой света, которую наш мозг воспринимает как движение.

Концерт классической музыки в Стамбуле посетил необычный гость, который расположился не в партере, а прямо на сцене. Это была бездомная кошка, которая попыталась прильнуть к музыкантам с требование погладить ее. А позже гостья и вовсе уселась на место дирижера.

В Стамбуле во время концерта классической музыка на сцену ворвался неожиданный гость. Когда своим появлением спас скучное мероприятие pic.twitter.com/czhSe0ZJqp — Новости. Как есть (@nourlnews) February 25, 2020

В США живет женщина, которая вырабатывает алкоголь в собственном организме и не пьянеет. Ее мочевой пузырь превращает любую жидкость в спирт.

С точки зрения науки эту особенность называют синдромом автопивоварни – когда в организме вырабатывается большое количество дрожжевых грибков. Врачи обнаружили алкоголь в моче пациентки во время обследования перед операцией, при этом сначала они не поверили, что женщина абсолютно трезва.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Васи Обломова.

В галерее сегодня милые котики.