12 ноября: кит-шпион, иллюзионное шоу дронов и лучшая противоугонная система

Доброе утро! Как бы ни было тяжело оторвать голову от подушки эти видеоролики точно заставят вас проснуться.

Например, вот этот огромный голографический лев, который украсил открытие стадиона в Аргентине. Символ местного клуба выглядел очень эффектно и рычал.

#TodosParaUNO ¡POCAS VECES VISTO ALGO ASÍ! Un León de fuego apareció en la fiesta de Estudiantes y caminó por arriba del nuevo estadio. La fiesta del Pincha tiene todos los condimentos. ¡Dejó a todos sin palabras! pic.twitter.com/C1ttoYwnqJ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 10, 2019

Или китайская видеопроекция из дронов.

Фейерверками и лазерами уже мало кого удивишь. Настало время дронов! Китай задаёт моду pic.twitter.com/sbICmszH5Z — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) November 11, 2019

За окном сегодня пасмурно, а к вечеру будет еще и морозно до -1.

В Сети стали популярными видеоролик о том, как защитить машину от угона и снимки этого необычного устройства. Способ выбран весьма необычный – просто купить чехол для сиденья.

В Сингапуре мужчина заметил на парковке странного водителя, подойдя ближе к соседнему автомобилю он увидел ужасную картину – на него смотрело жуткое привидение. Сначала перепуганный мужчина подумал, что это кукла, но осмотрев салон внимательнее он разглядел, что ужасающий предмет оказался подушкой для подголовника.

Пользователи сошлись во мнении, что такой трюк является самой лучшей противоугонной системой, особенно в ночное время.

Еще одна обсуждаемая тема в сети – видеоролик, в котором белуха играет с моряками в регби. По пути к Южному полюсу к морскому судну подплыла белуха, а заметившие ее моряки кинули в море мяч. Не растерявшись, огромный кит начал приносить его назад.

Так вот, появилось мнение, что эти навыки для дикого животного неестественны и скорее всего белуха была этому обучена. Журналисты предположили, что это животное уже появлялось у берегов Норвегии и возможно этот кит служит в российской разведке. Так игривого кита окрестили русским шпионом. А тем временем забавное видео набрало более 19 млн просмотров.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип лучшей российской певицы Maruv.

В галерее сегодня немного живописных макроснимков природы из профиля @brenton_clarke.