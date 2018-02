8 февраля: Не верь глазам своим

Доброе утро!

О погоде.

По прогнозам синоптиков, у нас сегодня днем стремительно потеплеет: от -21 до -5.

Тем временем в Сахаре второй раз за сезон выпал снег. Говорят, в этом регионе снега не было лет 30 - до этой зимы:

Залипательное видео!

YouTube-пользователь Kaplamino показал невероятную машину Руба Голдберга, на создание которой у него ушло три месяца работы и более 500 неудачных попыток. Он называет это "своим лучшим видео"!

Сначала может показаться, что на столе лежит беспорядочный набор вещей — небольшие деревянные панели, пара спиннеров, несколько монет, ручка… Однако затем человек бросает крошечный синий шарик — и мы уже становимся частью невероятного «путешествия»:

Новости!

Екатеринбургские разработчики выпустили мобильное приложение Help U, в котором пользователи могут помогать друг другу в разных жизненных ситуациях. Сервис работает по всей России. Для использования Help U нужно установить приложение на смартфон, авторизоваться через социальные сети и настроить свою геолокацию. В интерфейсе программы есть чат, карта с метками событий и происшествий, а также список собственных дел, для которых нужна помощь. Сейчас доступно создание трех событий и публикация их в чат, причем они будут видны там 24 часа. За это время человек должен получить помощь, уверены разработчики. Скачать Help U можно в Google Play и iTunes, приложение бесплатно.

Омские заключённые вылепили из снега копию Тополя-М почти в натуральную величину. Отмечается, что все детали выполнены максимально подробно, а по размеру копия почти не уступает оригиналу. Длина скульптуры — 13,5 метра, ширина — 3,5 метра, высота — около 2,5 метра. Над снежным "Тополем" трудились семь человек в течение 15 дней. Сотрудники ФСИН напомнили, что заключенные этой колонии не в первый раз создают масштабные скульптуры из снега. Так, в 2017 году к столетию революции они слепили крейсер "Аврора".

И чудесная новость из Армении. В городе Масис директор местной больницы решила проверить подчиненных (после многочисленных жалоб пациентов) и в качестве эксперимента сдала в лабораторию порцию чайной заварки и получила в ответ результаты анализа мочи. «Я сдавала свою кровь под различными именами и получала различные ответы, сдала в лабораторию вместо анализа мочи порцию чайной заварки и получила ответ анализа мочи – со всеми клеточными компонентами: эритроцитами, лейкоцитами, эпителием, чего в чае быть никак не могло», — пояснила директор. По ее словам, результаты анализа соответствовали картине заболевания пиелонефритом. Кажется, кому-то сильно не поздоровится...

Музыкальная пауза!

Сегодня будет рэпчик, да не простой, а...

Уилл Смит выложил в инстаграм видео, в котором он пародирует клип своего сына Джейдена на песню Icon. Сделал он это не без причины – оригинальный клип набрал сто миллионов стримов на музыкальном сервисе Spotify. Уилл в точности скопировал образ сына, начиная от джинсовой куртки и цепи на шее и заканчивая цветом волос.

Для начала посмотрим оригинал:

А теперь пародию от гордого отца:

Просто невероятная подстава от наших собственных глаз и мозга.

Взгляните на этот коллаж:

С первого взгляда кажется, что это два разных снимка: на первом изображении дорога идет прямо, на втором — уходит вправо, верно?

Но,к ак вы уже могли догадаться, НИ ФИГА ПОДОБНОГО.

Это вообще один из тот же снимок. Вот доказательство:

Это все подстава нашего мозга (ну и глаз заодно). Как объясняет издание Sploid, мозг принимает один и тот же снимок за два разных из-за перспективы и углов на исходной фотографии — ему кажется, что дороги на переднем плане должны сойтись. Это происходит из-за того, что человеческий мозг воспринимает двухмерное изображение как трехмерное и «додумывает» его.

В галерее - работы визажиста из Израиля Тал Пелег. Однажды она подумала, что макияж глаз не должен быть обычным и скучным. И решила рисовать настоящие картины. Так на глазах ее моделей появились диснеевские принцессы, Дэдпул, эмоджи и другие популярные персонажи. Ее подписчики считают, что снимать такой макияж очень жалко!

Гораздо, гораздо больше подобного творчества - в инстаграме.