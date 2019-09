3 сентября: фабрика сэлфи и разоблачение одного путешественника

Доброе утро! Календарь не забыли перевернуть?

За окном сегодня прекрасно – солнечно и тепло.

А вот жители Мурманска в эти дни наблюдают удивительно красивое природное явление – северное сияние. Понятие «северное сияние» ассоциируется с зимним периодом, но на самом деле оно никак не привязано к сезону. Сами жители региона связывают природное явление с магнитной бурей.

В Лондоне заработала фабрика селфи. И это вовсе не метафора, а название нового помещения, в котором производится только один продукт – фотографии самого себя. Любой желающий может воспользоваться множеством фотозон для идеальных снимков.

Пользователи твиттера раскрыли парня, который хвастался своими путешествиями по всему миру. Его обман раскрыла одна досадная деталь на опубликованных в соцсети фото.

Jacob Wohl’s latest grift? Pretending to travel the world but forgetting to pose in front of a different fence. pic.twitter.com/0ZPMGNrE4s