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Утро в Туле
3 сентября: фабрика сэлфи и разоблачение одного путешественника

3 сентября: фабрика сэлфи и разоблачение одного путешественника

Доброе утро! Календарь не забыли перевернуть?

 

За окном сегодня прекрасно – солнечно и тепло.

 

А вот жители Мурманска в эти дни наблюдают удивительно красивое природное явление – северное сияние. Понятие «северное сияние» ассоциируется с зимним периодом, но на самом деле оно никак не привязано к сезону. Сами жители региона связывают природное явление с магнитной бурей.

 

В Лондоне заработала фабрика селфи. И это вовсе не метафора, а название нового помещения, в котором производится только один продукт – фотографии самого себя. Любой желающий может воспользоваться множеством фотозон для идеальных снимков.

 

Пользователи твиттера раскрыли парня, который хвастался своими путешествиями по всему миру. Его обман раскрыла одна досадная деталь на опубликованных в соцсети фото.

 

 Мужчина опубликовал два снимка, один из которых, по словам автора, был сделан в Белоруссии, а второй в Тель-Авиве. Но внимательные пользователи обратили внимание, что на фото присутствует один и тот же забор. Один из пользователей обратил на это внимание и опубликовал пост со своими доводами. Разоблачение вызвало бурю обсуждений в сети, а молодой человек стал героем мемов.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Little Big/

 

В галерее сегодня фото из фотопроекта «Зеркало помнит» техасского фотографа Томма Хасси.

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Автор: Администрация Myslo
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2 сентября: робот-жонглёр, одежда против комаров, гранитный шар в виде беса
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