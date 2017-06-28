28 июня: Новое Простоквашино - зеркало России!

Всем привет! Солнечной среды!

Милое видео для позитивного старта. Малыш-сенбернар очень хочет дружить с 47 козлятами:

Для бодрости смотрим крутой рекламный ролик от Лаборатории Касперского. Он называется «Как Касперский звук свиньи придумал», в нем показан кастинг на выбор звука для вирусной атаки. Кастинг со своими хозяевам посещают овца, фенек, сова, хаски, мартышка и другие животные. Но никто не смог превзойти хрюшку по кличке Матильда!

Кстати, в честь 20-летнего юбилея на специальном сайте Лаборатория Касперского предлагает вернуть в свой антивирус данный звук. Для этого необходимо отключить самозащиту программы, переименовать файл infected.wav и скопировать его в папку.

Новости!

Врач из Петербурга и по совместительству фотограф Варвара Висленко вошла в список победителей международной премии IPPAWARDS (iPhone Photography Awards). Она заняла второе место в категории «Дети» cо снимком своей трёхлетней дочери. Кадр был сделан на iPhone 6s, когда они были на острове Бали в Чангу.

В Лондоне старую водонапорную башню превратили в роскошные апартаменты, которые может снять любой путешественник через сервис Airbnb. Небольшой флешбэк. Пара британских архитекторов купила эту башню в 2011 году за 380 тысяч фунтов и потратила ещё около двух миллионов на ремонт. Архитектурный памятник 19-го века на момент покупки был заброшен, никаких сокровищ новые владельцы там не обнаружили. Только около двух тысяч мёртвых голубей и очень много голубиного помёта. На уборку и преображение башни ушло восемь месяцев, в течение которых архитекторы создали современное жилое пространство с четырьмя спальнями, тренажёрным залом, террасой на крыше, функционирующим лифтом и панорамными окнами. Продать чудо потом не удалось, и было решено сдавать апартаменты туристам. Одна ночь в бывшей водонапорной башне обойдётся в 175 фунтов (около 13,3 тысяч рублей), при этом гостям предоставляют доступ не только к спальне и уборной, но также к кухне, террасе на крыше здания и тренажёрному залу.

Кстати, в Туле тоже есть жилая водонапорка. Правда, далеко не такая роскошная... Почитать о том, как люди живут в водонапорной башне, можно здесь. Только сначала полюбуйтесь на лондонскую, чтоб контраст был:

А в Китае хотят построить "город-лес". Проект разработан миланской компанией Stefano Boeri Architetti. Город получил название Лючжоу Форест Сити (Liuzhou Forest City). Он займет территорию примерно 175 гектаров вблизи реки Люцзян. Там смогут проживать около 30 тысяч китайцев. В городе будет вся необходимая инфраструктура — дома, офисы, отели, больницы и школы. Особенность города в том, что он будет включать в себя «вертикальную лесную систему» — это значит, что фасад каждого здания специалисты покроют растительностью. В общей сложности необычным способом высадят 40 000 деревьев и около миллиона растений 100 различных видов. Также каждое здание будет снабжено солнечными панелями на крыше, которые обеспечат возобновляемый источник энергии. Ожидается, что новый город будет построен в 2020-м году. Как говорят авторы проекта, с его помощью можно будет улучшить экологию целой страны.

Музыкальная пауза. Ютуберы Питер Холленс и Уитни Авалон исполнили песни злодеев из диснеевских мультфильмов. Ммм, детство!

А теперь новость для фанатов отечественных мультиков. Планируется, что в период с 2018 по 2020 год студия «Союзмультфильм» выпустит 30 новых эпизодов о деревне Простоквашино. Профинансирует проект компания Danone.

В новых сериях будет отражено, как вместе со страной изменились сказочная деревня и её герои.

Вот что рассказывает о новых сериях писатель Эдуард Успенский, который являлся одним из авторов первых серий «Простоквашино»:

- Печкин — представитель государства. А такие как Матроскин — бизнесмены, они где-то живут, что-то делают. Все перипетии, которые происходят в стране, происходят у них тоже. У меня есть целая повесть, называется «Простоквашино. Битва за почту».

Ситуация такая: на почту Простоквашино приехали на чёрной машине люди, подошли к почте, постучали кирпичом, сказали: здание хорошее, крепкое, будем сносить. Когда Печкин об этом услышал, то стал поднимать всех на защиту этой почты.

Всё что происходит в стране —происходит в Простоквашино.

В галерее - творчество художника Жан-Пьера Вейла. Он придумал необычную технику росписи стекол: рисует на нескольких слоях стекла, затем соединяя их. В результате получаются очень объемные работы, в которых на каждом слое можно найти что-то новое.