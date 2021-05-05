5 мая: Дзюба стал Дэдпулом и супер ролики, которые снимают на дроны

Доброе утро! Начинаем новый день с порции хороших новостей. Поехали!

Немного тепла не повредит. Сегодня в Туле переменная облачность. Температура воздуха прогреется до +16 градусов.

Футболист «Зенита» Артем Дзюба вышел на поле в костюме Дэдпула во время церемонии награждения. Ему вручили золотую медаль и кубок РПЛ. В это воскресенье ФК «Зенит» из Санкт-Петербурга в третий раз подряд стал чемпионом России, обыграв московский «Локомотив».

В твиттере ФК поделились фотографией Дзюбы в костюме. Золотую медаль Дзюба повесил на своего сына.

«Дэдпул умеет все, у него лучшая регенерация. Это я. Проспорил ли я кому-то? Нет, у меня давно этот костюм, я хотел как-то побаловаться. Третье подряд чемпионство, мне кажется, можно себе позволить. Сейчас дойду до раздевалки и сниму костюм, в нем очень жарко. В шлеме чуть не задохнулся. Какой будет следующий костюм? Не знаю. Может быть, Скорпиона, может быть, Бэтмена», — рассказал Дзюба «Матч ТВ».

Дэдпул — персонаж Marvel Comics, также известный как «Болтливый наемник», он приобретает суперспособности после экспериментального лечения.

В экранизациях Дэдпула играет Райан Рейнольдс. Актер уже успел обратить внимание на веселую выходку российского футболиста. Рейнольдс лайкнул пост с фото Дзюбы, обратил внимание твиттер «Зенита».

Британское трио London Grammar к третьему альбому заиграло очень правильную поп-музыку. Сегодня слушаем песню из этого альбома «How Does It Feel».

Джей Кристенсен из Миннеаполиса снимает впечатляющие ролики с помощью дрона.

Последнее его творение — видео из огромного торгового центра с аттракционами. В нем дрон летает по Mall of America, одному из крупнейших торговых центров в мире. Видео снято одним дублем, в нем нет склеек или компьютерной графики.

Ранее Кристенсен выложил аналогичное видео про боулинг, и оно особенно широко распространилось по сети (у него уже почти 2 миллиона просмотров). Причем, этот клип Джей снял один, без помощников.

В этой работе дрон пролетает около посетителей (даже между ног одного из игроков!) и шаров, попадает в отделение с механизмами, убирающими кегли, а в конце дрон сам сбивает кегли.

На ролик про боулинг обратил внимание режиссер «Стражей галактики» Джеймс Ганн. Режиссеру так понравилась работа Кристенсена, что он выложил в свой твиттер видео из боулинга и позвал его на съемки третьей части «Стражей галактики» в Лондон.

О наглости котов можно слагать легенды. Если эти пушистые нахалы чего-то захотят — их абсолютно ничто не остановит. Они заберутся в любой угол, залезут на любую высоту и улягутся там, где их совсем не ждали. И вот что с ними делать? Видимо, только понять и простить. Мы собрали для вас подборку забавных случаев, когда коты были обнаружены в не предназначенных для них местах.

Хорошего дня и неожиданного настроения!