24 июля: Собака-улыбака поможет пережить понедельник

Доброго утра всем!

На прошлой неделе синоптики жестоко нас обманули, и выходные получились «половинка на серединку». На этой неделе, видимо, решили перестраховаться, и обещают дождь чуть ли не каждый день. Зато аж до +27!!! Такое в этом году — редкость:

Важная информация к завтраку.

Итальянские ученые доказали пользу шоколада для мозга человека.

Спасибо!!!

Исследователи пришли к выводу, что при ежедневном употреблении шоколада уменьшается риск нейродегенеративных заболеваний. Флавоноиды, содержащиеся в темном шоколаде, улучшают рабочую память, которая определяет способность держать в уме информацию, необходимую, например, для решения логических задач. Кроме того, снижался риск возрастного ухудшения когнитивных способностей.

И еще один плюсик в копилочку шоколадок: в мае 2017 года международная группа исследователей выяснила, что регулярное употребление умеренных порций шоколада способствует профилактике фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии).

Всем шоколада! Срочно!!!

А теперь рекорд дня! Для вдохновения, что называется.

На премьере нового кроссовера Jaguar E-Pace в Британии гонщик Терри Грант сделал самую длинную «бочку» в мире, установив мировой рекорд. 15 метров! На сегодняшний день это единственный серийный автомобиль, который смог совершить подобный трюк.

Новости!

В Германии начало вещание собачье радио. Станция называется Hallo Hasso, что переводится как «Привет, Хассо». Название станции объясняется тем, что Хассо — одна из самых популярных кличек собак в ФРГ. Первый город, в котором радио начало вещание, — Хайльбронн. Идея создания радиостанции пришла к одному из ведущих Radio Top Штефану Штоку после того, как в его доме поселился четвероногий питомец по кличке Лейла. Шток решил, что неплохо было бы сделать радио для домашних животных, чтобы они не скучали. Что именно за передачи там транслируют, непонятно. Наверное, лают все время))

В Петрозаводске появилась детская площадка, выполненная в военно-патриотической тематике. В игровой комплекс входит катюша с рулём и кабиной, качели с изображениями воинов и наград времён Великой Отечественной войны, кремлёвская башня-горка, а также песочница в виде артиллерийского орудия. В описании компании-производителя игрового комплекса указано, что играя на такой площадке дети «могут представлять себя водителями катюши, или побывать в роли артиллериста, или прокатить на армейском внедорожнике». А тематическое оформление каруселей «не даст забыть подрастающему поколению о подвиге предков». Одно только не раскрыто: зачем там тогда Кремль? Чтоб дети играли в президента!!!

В июле 2017 года железнодорожная компания MTR Express объявила интернет-голосование за название для нового поезда, который будет ездить между двумя крупнейшими шведскими городами — Стокгольмом и Гётеборгом. Победило имя «Trainy McTrainface» («Поезд с лицом поезда»), набравшее 49% голосов. Вариант стал отсылкой к мему: в 2016 году британский Национальный совет по изучению окружающей среды (NERC) предложил пользователям выбрать имя королевскому полярному исследовательскому судну. И 120 тысяч человек проголосовали за вариант «Boaty McBoatface» («Лодка с лицом лодки»), когда как у второго по популярности названия было лишь восемь тысяч голосов. Представители NERC не стали принимать шуточное имя и назвали судно в честь знаменитого натуралиста Дэвида Аттенборо. Глава MTR Express Пер Насфи (Per Nasfi) «поклялся жизнью», что состав останется «Поездом с лицом поезда».

Новость для фанатов сериалов. В 2018 году выйдет второй сезон «Мира Дикого Запада», и вот он — первый трейлер! Ролик представляет собой нарезку кадров из шоу под песню «I've Gotta Be Me» Сэмми Дэвиса-младшего.

Если вдруг вы и первый сезон не смотрели, то это большое упущение. Обязательно наверстайте долгими осенними вечерами — стоит того!

Когда на работе будет перерыв, проведите его с толком. Например, сходите на экскурсию по МКС.

Побывать на Международной космической станции и почувствовать себя настоящим астронавтом теперь можно, не выходя из сети — сервис Google Street View создал виртуальный тур по МКС.

Во время своего пребывания на МКС астронавт Европейского космического агентства Томас Песке в течение полугода снимал для Google фотографии интерьера станции.

В галерее — куча улыбок! Знакомьтесь, это джек-рассел-терьер по кличке Евро (или Еврозавр). Живет в Таиланде и известна своей великолепной улыбкой (из-за особенностей прикуса). Хорошего вам дня!