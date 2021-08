30 августа: новый вид четырехлапого кита и иммерсивный отель по вселенной «Звездных войн»

Доброе утро! Радуемся последним летним денькам и не забываем читать только бодряще прекрасные новости. Поехали!

Приятное тепло. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +26 градусов.

В Египте обнаружили окаменелые останки четырехлапого кита с черепом, напоминающим голову древнеегипетского бога смерти Анубиса. Именно в его честь и назвали вид животного, сообщает Би-би-си со ссылкой на исследование палеонтологов.

Предки современных китов произошли от наземных оленеподобных млекопитающих, которые жили на суше в течение 10 миллионов лет. Эти животные могли ходить по суше и плавать в воде. Вес млекопитающих, по оценкам ученых, составлял около 600 кг, а длина — порядка трех метров.

Phiomicetus anubis имел мощные челюсти, которые позволяли ему легко ловить крокодилов и мелких млекопитающих. Авторы исследования считают, что он был «богом смерти для большинства животных, живших поблизости».

Частичный скелет нашли в Западной пустыне Египта. Раньше этот район был покрыт морем, поэтому он стал богатым источником окаменелостей. Палеонтологи не впервые находят окаменелости кита с лапами. Особенность Phiomicetus anubis заключается в том, что этот вид считают самым ранним видом полуводных китов, обнаруженных в Африке.

Согласно исследованиям ученых, первые киты появились в Южной Африке около 50 миллионов лет назад. В 2011 году палеонтологи нашли в Перу окаменелость четырехлапого кита возрастом порядка 43 миллионов лет.

Эффектно перебравшиеся из ниши в массы рэперы dvsn & Ty Dolla $ign выпустили общий альбом Cheers to the Best Memories, где главная достопримечательность — это фит с Маком Миллером I Believed It. Получилась более сложная и тонкая форма творческого партнерства, чем мы привыкли слышать от рэп-коллабораций. Сегодня слушаем dvsn & Ty Dolla $ign — Cheers to the Best Memories.

Представить себя в шкуре персонажей из «Звездный войн» непросто, но возможно. В магазинах и на аукционах периодически появляются тематические вещи: то кроссовки, посвященные Люку Скайуокеру, то оригинальный костюм Дарта Вейдера из «Новой надежды» и шлем Бобы Фетта из «Возвращения джедая».

Чтобы получить полноценный экспириенс, надо брать эти вещи и мчать в Star Wars: Galactic Starcruiser — отель по мотивам легендарной франшизы. Он еще не открылся, но уже вот-вот: говорят, что начнет работать в 2022 году. Правда, такой особенный уикенд обойдется в приличную сумму — пора начинать копить.

Новый проект Disney — больше, чем просто отель. На официальном сайте Star Wars: Galactic Starcruiser описывается как симбиоз тематической среды, иммерсивного театра, кулинарной феерии и ролевой игры. По сути, ступив в отель, клиенты начинают жить по новым правилам.

В приложении Play Disney Parks они могут узнать свой индивидуальный план мероприятий и маршрут, а также проверить сообщения от персонажей, которые встретятся им на пути. С этими же персонажами придется взаимодействовать и вне приложения. Кому-то из героев понадобится помощь, к кому-то из них нужно будет присоединиться, чтобы пройти миссию. В общем, выбор делает сам «игрок». От этого зависит дальнейший ход событий.

Попутно жителям отеля придется выполнять различные задания. Судя по фотографиям, они выглядят очень реалистично и похожи на аттракционы. Постояльцам нужно будет овладеть световым мечом, отправиться на экскурсию на Батуу и посетить местные достопримечательности, заказать напиток в Sublight Lounge и сыграть в сабакк.

На сайте опубликовано примерное расписание, и в нем практически нет места обычным отельным радостям типа полежать на кровати или посмотреть телевизор. Каждый час расписан: то уроки, то соревнования, то экскурсии, то ролевые игры. В общем, на типичный отдых это мало похоже, но в этом-то и суть.

Отель расположится в Walt Disney World Resort — огромном парке развлечений во Флориде. За три (ну почти три) дня развлечений придется отдать от 749 до 1209 долларов с человека за ночь. Цена зависит от номера. За все время проживания в двухместном нужно будет выложить 4 809 долларов.

Трехместный, который рассчитан на двух взрослых и одного ребенка, будет стоить в целом 5 299 долларов. А четырехместный — 5 999 долларов. Последний вариант подойдет для трех взрослых и одного ребенка. Тут важно понимать, что костюмы в цену не входят. Если они нужны, то покупать их придется отдельно.

Домашние питомцы проводят с любимыми хозяевами столько времени, что постепенно и сами становятся похожими на людей со всеми их привычками, яркой мимикой и манерами. Так же как люди, собаки и коты прилежно позируют для семейных фотографий, любят укрываться одеялом и ходить в кафе, и даже когда ничего особенного и не делают, всё равно неуловимо похожи на типичного человека. Например, вот в такие моменты.

Хорошего дня и человеческого настроения!