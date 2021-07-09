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Утро в Туле
9 июля: марширующий котик и массовый сплав по реке на резиновых куклах

9 июля: марширующий котик и массовый сплав по реке на резиновых куклах

Доброе утро. А вот и пятница! Делитесь в комментариях, чем планируете заниматься в уик-энд? И еще не забудьте читать только хорошие новости. Поехали!

 

О погоде на выходных. Сегодня в Туле ясно, а температура воздуха поднимется до +31 градуса. Такая же жаркая погода сохранится в субботу и воскресенье.

 

Котенок научился маршировать вместе с воспитавшими его солдатами. Он с самого рождения жил на турецкой военной базе в Манисе

Военные не сразу поняли, что животное пытается им подражать, а не просто привлекает к себе внимание. Но вскоре они заметили, что котенок марширует, неплохо попадая в такт.

Тогда солдаты решили помаршировать вместе с ним. Котенок отлично справился, пусть разок и попытался выйти из строя. А потом убежал по своим делам.

 

Еще один дуэт основателя Air с Катей Шилоносовой. Теперь в творчестве француза есть песня на русском языке. Сегодня слушаем Николя Годэн и Kate NV – Ti I Ya.

 

Спустя десять лет в Лосеве снова прошел легендарный сплав на секс-куклах Bubble Baba Challenge. Пороги Вуоксы преодолели около 500 участников — некоторые ждали этой возможности с 2011 года.

Еще десять лет назад вид велосипедистов с примотанными сзади секс-куклами вряд ли удивил бы жителей Ленобласти. В нулевые заплыв по Вуоксе Bubble Baba Challenge с предшествующим ему велопробегом был известен далеко за пределами региона. У мероприятия даже есть своя страница в англоязычной «Википедии».

Последний Bubble Baba состоялся в 2011 году. Затем в Лосеве, как раз над местом сплава, начали строить железнодорожный и автомобильный мосты. Возродить заплыв хотели еще в 2019 году. В 2020-м же, как известно, многое пошло не по плану. В соцсетях новость о рестарте соревнований спустя десять лет встретили противоречиво. Но давние поклонники ВВС были в восторге.

 

Мы так привыкли с умилением разглядывать фотографии домашних питомцев, что, кажется, иногда уже забываем про других животных. И это надо срочно исправить! При всей нашей любви к котикам и собакам иногда стоить полюбоваться и другими представителями мира природы — тем более что они такие же милые, забавные и хорошие. Кто откажется своими глазами увидеть, как улыбается ёж, идет ли выдре шапочка и как умело позирует леопардовый геккон? Давайте же скорее смотреть и умиляться.

Хорошего дня и прохладного настроения!

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