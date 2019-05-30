30 мая: полотенце из космоса, новая игра про покемонов и свадьба Шнура

Доброе утро! Этот потрясающий утренний воздух и зелень прямо-таки заряжают на позитивный трудовой день.

За окном потрясающая погода!

Начнет день с красоты. В сети появился видеоролик, снятый во время шествия айсбергов в Канаде. Фотограф с помощью дрона заснял зрелище удивительной красоты – в расколовшийся массивный айсберг попала, и это создало впечатление природного бассейна.

Немного утренних новостей.

С сегодняшнего дня старайтесь высыпаться. Филиал Nintendo, который занимается созданием игр про покемонов анонсировал новую игру.

Теперь, чтобы собрать всех покемонов и заработать призовые очки, достаточно … высыпаться.

Игра Pokemon Sleep будет отслеживать фазы сна геймера и награждать призовыми очками, если он выспался.

Российские космонавты забрали полотенце, провисевшее в открытом космосе 10 лет. Оно предназначалось для протирки скафандров от загрязнений, и один из космонавтов оставил его там 10 лет назад. Олег Кононенко и Алексей Овчинин внепланово сняли его с внешней стороны космической станции, уложили в специальный контейнер и отправят на Землю для исследований.

В качестве музыкальной паузы новый клип «Ленинграда» на песню «Кабриолет». По сюжету Шнур женится на ведущей «Вечернего Урганта» Алле Михеевой.

В галерее сегодня фотографии серебристых облаков. Сезон как раз начался.