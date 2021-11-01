1 ноября: галерея «бесценных вещичек» и такси из «Скуби-Ду!», «Черепашек-ниндзя» и «Губки Боба»

Доброе утро! Начались нерабочие дни, но мы никак не могли оставить вас без порции хороших новостей. Поехали!

Сегодня всё ясно. В Туле ясная погода, а воздух в городе прогреется до +9 градусов.

В соцсетях обратили внимание на пост британского краеведческого музея в городе Пул. В 2019 году туда пришла девочка по имени Бетан и предложила пожертвовать свой любимый камень — работники согласились и выставили его под стеклом как настоящий экспонат. Теперь камень уже два года находится в музее с табличкой с описанием.

«Камень Бетан. 23 августа 2019 года Бетан посетила Музей Пула. Поговорив с мамой о том, чем занимаются музеи, Бетан решила пожертвовать свой «самый любимый» камень музею. Она попросила положить камень за стекло и присматривать за ним, чтобы все могли увидеть и насладиться экспонатом».

Если на реддите предложили «собрать команду для идеального ограбления», то в твиттере решили создать «музей бесценных вещичек» — на первый взгляд бесполезных предметов, которые по какой-либо причине дороги своим владельцам. Виртуальную галерею создала пользовательница соцсети Дейзи, которая вдохновилась поступком девочки.

Пока «музей бесценных вещичек» пустует, но Дейзи через форму предлагает всем отправить фотографию и описание любимого предмета. Позже она обещает выставить их в «музее», а владельцев «экспонатов» оповестить об открытии галереи.

Американская ню-метал-группа Limp Bizkit выпустила новый альбом Still Sucks — первый за 10 лет. Послушать его можно на всех цифровых площадках.

Сервис заказа такси Uber позволит заказать машины из любимых мультсериалов детства — «Скуби-Ду!», «Черепашек-ниндзя» и «Губки Боба». Для тех, кто уже не помнит: Скуби, Шэгги, Фред, Дафна и Велма ездили на фургоне в стиле 1960-х годов, выкрашенном в голубой и салатовый цвета. Черепашкам-ниндзя тоже принадлежал фургон — правда, боевой. А вот машину Губки Боба не перепутать ни с чем, ведь это самый настоящий Крабсбургермобиль.

Автомобили оформлены в стиле мультсериалов не только снаружи, но и внутри. Как сообщают представители компании, каждый из них вмещает трех человек, а стоимость поездки будет такой же, как в обычном Uber X.

Увы, как сообщает Hypebeast, возможность заказать себе культовый транспорт появится только у жителей США. Причем также не у всех: фургон черепашек-ниндзя будет доступен только в Майами, авто Спанч Боба — в Лос-Анджелесе, а машина из «Скуби-Ду!» — в Атланте. Кроме того, заказать такие машины можно было с 29 по 31 октября 2021 года.

Для многих людей идеальной фотографией считается та, на которой все дружно смотрят в объектив и улыбаются. Но среди нас есть ценители более неординарных снимков, и для них сделать идеальное фото — значит поймать самый неожиданный и захватывающий момент. Да, такие кадры не всегда помещают в рамку и ставят на самом видном месте в доме, но они точно становятся хранителями уникальных и смешных моментов. Такие случаи мы и собрали в нашей сегодняшней подборке.

Хорошего дня и удачного настроения!