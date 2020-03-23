23 марта: тираннозавры на улицах, спортивный марафон на балконе и офисные звуки для дома
Доброе утро! Можно не сомневаться, что в эти выходные вы хорошо выспались и посмотрели все любимые сериалы. Это значит, что понедельник пройдет в приподнятом настроении.
Сегодня метеорологическая служба отмечает свой праздник. Посмотрим, какой прогноз они подготовили на неделю. Прогноз неутешительный – холодная ветреная погода продлится до четверга.
Помимо бесплатного доступа к образовательным и развлекательным ресурсам и бонусов от онлайн-доставок в Twitter появилась еще одна полезная инструкция на время карантина. Для тех, кто вынужден покинуть офис и работать на дому комик Александр Доброкотов записал «Симулятор коллеги». Видео погружает в атмосферу офиса.
Симулятор коллеги. Во время изоляции многие работают из дома. Проблема в том, что дома нет живого общения, которое и создаёт задорную рабочую атмосферу. Эта симуляция создана, чтобы облегчить переход к домашнему офису. Для эффекта рекомендуется ставить на репит с 10.00 до 19.00. pic.twitter.com/3idAhwCrhZ— Александр Доброкотов (@dobrokotov) March 19, 2020
А кто-то не собирается отказываться от спорта во время карантин. Например, француз, во время самоизоляции пробежавший марафон не выходя с балкона своей квартиры. На все про все у него ушло 6 часов 48 минут. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.
Мужчина бегал взад вперед по 7-метровому балкону, а результаты замерял с помощью шагомера. Таким образом доморощенный спортсмен решил привнести немного юмора в жизнь растревожившихся ситуацией с коронавирусом соотечественников.
Еще один шутник решил поддержать испанцев и вышел на улицу города, облачившись в костюм тираннозавра. Видео опубликовали местные стражи правопорядка и напомнили гражданам, что на улице можно совершать короткие прогулки с животными, но тираннозавр в эту категорию не входит.
En estado de alarma se permite el paseo de mascotas acompañadas de una persona, siempre con paseos cortos para hacer sus necesidades.— Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) March 16, 2020
El que tengas complejo de Tyrannosaurus rex no está contemplado.#quédateencasa pic.twitter.com/C8dWkrvAdm
В качестве музыкальной паузы посмотрим высокохудожественный клип группы #2Маши. Смотрим, слушаем и наслаждаемся.
В галерее сегодня фото украшений и декора дизайнеров Дианы Элакен и Макса Сошкина, внутри которых целый фэнтезийный мир.