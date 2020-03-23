23 марта: тираннозавры на улицах, спортивный марафон на балконе и офисные звуки для дома

Доброе утро! Можно не сомневаться, что в эти выходные вы хорошо выспались и посмотрели все любимые сериалы. Это значит, что понедельник пройдет в приподнятом настроении.

Сегодня метеорологическая служба отмечает свой праздник. Посмотрим, какой прогноз они подготовили на неделю. Прогноз неутешительный – холодная ветреная погода продлится до четверга.

Помимо бесплатного доступа к образовательным и развлекательным ресурсам и бонусов от онлайн-доставок в Twitter появилась еще одна полезная инструкция на время карантина. Для тех, кто вынужден покинуть офис и работать на дому комик Александр Доброкотов записал «Симулятор коллеги». Видео погружает в атмосферу офиса.

Симулятор коллеги. Во время изоляции многие работают из дома. Проблема в том, что дома нет живого общения, которое и создаёт задорную рабочую атмосферу. Эта симуляция создана, чтобы облегчить переход к домашнему офису. Для эффекта рекомендуется ставить на репит с 10.00 до 19.00. pic.twitter.com/3idAhwCrhZ — Александр Доброкотов (@dobrokotov) March 19, 2020

А кто-то не собирается отказываться от спорта во время карантин. Например, француз, во время самоизоляции пробежавший марафон не выходя с балкона своей квартиры. На все про все у него ушло 6 часов 48 минут. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Мужчина бегал взад вперед по 7-метровому балкону, а результаты замерял с помощью шагомера. Таким образом доморощенный спортсмен решил привнести немного юмора в жизнь растревожившихся ситуацией с коронавирусом соотечественников.

Еще один шутник решил поддержать испанцев и вышел на улицу города, облачившись в костюм тираннозавра. Видео опубликовали местные стражи правопорядка и напомнили гражданам, что на улице можно совершать короткие прогулки с животными, но тираннозавр в эту категорию не входит.

En estado de alarma se permite el paseo de mascotas acompañadas de una persona, siempre con paseos cortos para hacer sus necesidades.



El que tengas complejo de Tyrannosaurus rex no está contemplado.#quédateencasa pic.twitter.com/C8dWkrvAdm — Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) March 16, 2020

В качестве музыкальной паузы посмотрим высокохудожественный клип группы #2Маши. Смотрим, слушаем и наслаждаемся.

В галерее сегодня фото украшений и декора дизайнеров Дианы Элакен и Макса Сошкина, внутри которых целый фэнтезийный мир.