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Утро в Туле
23 марта: тираннозавры на улицах, спортивный марафон на балконе и офисные звуки для дома

23 марта: тираннозавры на улицах, спортивный марафон на балконе и офисные звуки для дома

Доброе утро! Можно не сомневаться, что в эти выходные вы хорошо выспались и посмотрели все любимые сериалы. Это значит, что понедельник пройдет в приподнятом настроении.

 

Сегодня метеорологическая служба отмечает свой праздник. Посмотрим, какой прогноз они подготовили на неделю. Прогноз неутешительный – холодная ветреная погода продлится до четверга.

 

Помимо бесплатного доступа к образовательным и развлекательным ресурсам и бонусов от онлайн-доставок в Twitter появилась еще одна полезная инструкция на время карантина. Для тех, кто вынужден покинуть офис и работать на дому комик Александр Доброкотов записал «Симулятор коллеги». Видео погружает в атмосферу офиса.

 

 А кто-то не собирается отказываться от спорта во время карантин. Например, француз, во время самоизоляции пробежавший марафон не выходя с балкона своей квартиры. На все про все у него ушло 6 часов 48 минут. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Мужчина бегал взад вперед по 7-метровому балкону, а результаты замерял с помощью шагомера. Таким образом доморощенный спортсмен решил привнести немного юмора в жизнь растревожившихся ситуацией с коронавирусом соотечественников.

 

Еще один шутник решил поддержать испанцев и вышел на улицу города, облачившись в костюм тираннозавра.  Видео опубликовали местные стражи правопорядка и напомнили гражданам, что на улице можно совершать короткие прогулки с животными, но тираннозавр в эту категорию не входит.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим высокохудожественный клип группы #2Маши. Смотрим, слушаем и наслаждаемся.

 

В галерее сегодня фото украшений и декора дизайнеров  Дианы Элакен и Макса Сошкина, внутри которых целый фэнтезийный мир.

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Автор: Администрация Myslo
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