13 февраля: Ферби-орган и арбузный рекорд

Доброе утро, туляки! Сколько нужно чашек кофе, чтобы наконец проснуться?..

У нас есть то, что вас подбодрит. Это видео с девушками-чирлидерами из КНДР! Они определенно лучшие зрители этой Олимпиады:

Чувствуете прилив бодрости и сил на подвиги? Вперед!

Леденящий кровь рекорд.

Два друга из Индии вписали свои имена в Книгу рекордов Гиннесса. Их достижение звучит примерно так: "Наибольшее количество арбузов, разрезанных на животе за одну минуту при помощи катаны (длинный японский меч)". Звучит не так страшно, как выглядит, поверьте.

Новости!

В Токио собираются построить 70-этажный деревянный небоскреб. Компания Sumitomo Forestry объявила, что планирует построить 350-метровое деревянное здание к 2041 году. Предполагается, что конструкцию усилят сталью — для повышения устойчивости к землетрясениям. Ожидается, что будущий небоскреб будет многофункциональным: так, на площади в 455 000 квадратных метров расположатся магазины, офисы, гостиницы, квартиры. Стоимость строительства предварительно оценивается в 5,5 млрд долларов. Сообщается, что на постройку этого небоскреба уйдет около 185 000 кубометров древесины. Компания собирается изучить, какие из материалов на базе древесины способны выдерживать огонь на протяжении трех часов. В планах Sumitomo Forestry также разместить на фасадах небоскреба огнеупорные растения.

Американская фигуристка Мираи Нагасу впервые повторила на Олимпиаде фигуру Тони Хардинг (имя этой спортсменки сейчас на слуху благодаря драме "Тоня против всех" с Марго Робби в главной роли) — тройной аксель. До этого сложнейший приём на Олимпийских играх удавался только японкам. Несмотря на рекордное выступление, Нагасу заняла в произвольной программе командного турнира только второе место: её обошла участница сборной олимпийских атлетов из России Алина Загитова.

BostonDynamics выпустили новое видео со своим робопсом. Теперь у него есть рука (или это морда?!), с помощью которой он может открыть дверь. Кто уже смотрел последний сезон "Черного зеркала", поймет весь ужас происходящего:

Музыкальная пауза!

Британский изобретатель Look Mum No Computer создал орган из ферби. На это у него ушло несколько месяцев. Получилось довольно крипово. Примерно с отметки 2.50 начинается музыка:

С помощью технологии LIDAR дизайнерская студия Moment Factory создала GriD — увеличенную версию знаменитой игры Pong, в которой команды игроков соревнуются друг с другом благодаря слаженному перемещению по виртуальному полигону.

Смотрите, как здорово - мы б сыграли:

В галерее немного милоты. Улыбнитесь, и утро станет добрым!