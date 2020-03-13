13 марта: майонез в ломтиках и охотники за привидениями коронавируса

Доброе утро! А вот и долгожданная пятница - тот самый день, когда на утренний подъем мы реагируем не так.

А вот так.

Прямо во время завтрака можно начинать строить планы на выходные. В нашем пятничном блоге все идет по плану вместе с трибьютом «Гражданской обороны», а еще на выходных состоится открытие футбольного сезона, песочное шоу, выставка мерок и встреча со Звягинцевым.

Погода снова преподносит сюрпризы. Сегодня дождь, а в воскресенье снег.

В ситуации с коронавирусом главное – не унывать. Этому совету следуют медики в Шереметьево.

Охотники за привидениями 2.0 или как развлекаются медики в аэропорту Шереметьево. pic.twitter.com/Knc7dGDUP2 — Mash (@mash_breaking) March 7, 2020

Ростовский каскадер-любитель прокатился с ветерком, приклеенным к кузову спортивной машины на скотч. Не совсем понятно, то ли он проверял на прочность скотч, то ли самого себя. В приклеенном состоянии экстремал проехался на скорости 140 км/ч.

На кадрах видно, как мужчину едва не сдувает ветром.

А тем временем японцы изобрели очередной причудливый продукт – майонез в ломтиках. По внешнему виду он напоминает сыр для сэндвичей, что, по мнению производителя, позволяет не волноваться о том, что майонез вытечет или испачкает что-то.

А еще его удобно использовать – просто достал из упаковки, положил в любимый оливье или на бутерброд и все готово. В случае необходимости твердый майонез всегда можно разогреть и он расплавится.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Дуа Липы в стиле 80-х.

В галерее сегодня фотографии необычные ракурсы вещей.