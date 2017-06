21 июня: Нашествие боярышниц и чудовищный хомячок

Доброе утро! Среда встречает нас солнышком - это ли не счастье?!

Милота дня. Большая собака опасается малюсенького хомячка. Хотя, возможно, все дело в запахе этого малютки - хомяки они такие... Короче, знакомство не удалось:

Новости!

Представляем крутой гаджет для пляжного отдыха - Beach Shade. Это хитроумный гибрид подушки, теневого навеса и держателя для планшета (крепление регулируемое и универсальное). Основная цель проста — удобно расположиться и читать (или работать, или играть) так, чтобы экран не бликовал. Помимо использования в качестве отдельного гаджета, Beach Shade имеет крепления к шезлонгам и лежакам.

В Японии развивается интересный вид "спорта" - робо-сумо. Это битва полностью автономных машин с целью вытолкнуть соперника из круга. Роботы, участвующие в соревновании, оснащены различными датчиками для обнаружения противника и механическими рычагами для достижения своих целей. Тактика машин варьируется: некоторые роботы быстры и стараются как можно скорее закончить поединок. Другие медленны и громоздки, но способны выдерживать несколько атак соперника.

И еще один интересный гаджет для любителей бега. Wetsleeve - фляга-рукав! Это гибкая фляга, которая закрепляется на предплечье и совершенно не мешает бегать (а также заниматься другими важными делами). Wetsleeve очень лёгкий и «дышащий» (вентиляция кожи под флягой продумана). Объём невелик — 0,35 л. Проект Wetsleeve стартовал на «Кикстартере» 15 дней назад, и уже собрал в три раза больше средств, чем рассчитывали разработчики. При том, что до конца краудфандинга ещё 45 дней.

Коротенькая, но очень забавная музыкальная пауза.

Мальчик сыграл на невидимой флейте и стал звездой интернета. «Мой брат потерял свою продольную флейту, но учитель все равно заставил его выступать», - объясняет его старшая сестра, которая и выложила видео в своем твиттере!

Музыка - она в душе!

so my brother lost his recorder and the teacher still made him perform... pic.twitter.com/xtm5ni9ydN