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Утро в Туле
2 октября: Шнуров получил роль в Мариинке

2 октября: Шнуров получил роль в Мариинке

Доброе утро! Мы постепенно подобрались к середине рабочей недели, главное не вести себя так после звонка будильника.

 

Отличная новость! Прогноз обещает переменную облачность без дождя.

 

Девушка прославилась в youtube, благодаря тому, что эффектно прошлась по подиуму. Проблема в том, что это гостья из зала. Дерзкую выходку совершила комедийная актриса Мари Бенолиэль.

 

Немного новогоднего настроения. Житель Новосибирска только вчера решился выбросить новогоднюю елку.

Интернет пользователи иронично отметили, что мужчина мог бы и дождаться следующего Нового года, осталось то всего три месяца.

 

А тем временем Сергею Шнурову дали роль в Мариинском театре. Музыкант стал чтецом в «Путеводителе по оркестру для молодежи» Бенджамина Бриттена.

Участники паблика Мариинского театра Вконтакте отреагировали на эту новость по-разному. Одним показалось, что присутствие Шнура в храме искусства  оскорбительно для театральной культуры, другие же верят, что Сергей Шнуров умный интеллигентный артист, а остальное –  сценический образ.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Дельфина.

 

В галерее сегодня творчество участников акции #inktober  - чернильные рисунки. Затея принадлежит художнику Джейку Паркеру, который в далеком 2009 году решил ежедневно рисовать эскизы, чтобы оттточить свое мастерство. С тех пор ежегодно акция проводится на проходится в социальных сетях весь октябрь.  Ежедневно участники создают и постят свои рисунки на определенные темы.

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Автор: Администрация Myslo
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