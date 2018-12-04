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Утро в Туле
4 декабря: Секрет борща и гимн коньков

4 декабря: Секрет борща и гимн коньков

Доброе утро! После того, что вчера творил «Арсенал» на домашнем поле, настроение у нас отличное! А у вас?

 

Погода на сегодня:

 

Капелька милоты.

Один из жителей Мельбурна обнаружил живого покемона прямо в городе! Позже выяснилось, что это поссум, чья шерсть из-за мутации стала ярко-жёлтой. Его, конечно, прозвали Пикачу из-за невероятного сходства с покемоном:

Поссума доставили в ветеринарную клинику в Мельбурне, где его осмотрели врачи. Специалисты считают, что животному около пяти месяцев.

Ветеринары пока не собираются отпускать его на волю. Поссумы — ночные животные, поэтому яркий окрас шкуры сделает его слишком приметным для ночных хищников вроде совы.

 

Очень зрелищный рекорд дня.

Гимнаст Эшли Уотсон из Лидса установил мировой рекорд — он выполнил сальто назад на перекладинах, преодолев в воздухе 5,85 метра. Достижение Уотсона официально зафиксировали для Книги рекордов Гиннесса. Трюк получился с восьмой попытки:

 

Новости.

Отель Ayana Resort на Бали запретил отдыхающим пользоваться телефонами и другими устройствами возле бассейна. Таким образом отель пытается вдохновить людей на наслаждение окружающей средой, а не увлечение гаджетами. Кампания по запрету гаджетов называется «Наслаждайся моментом». В её рамках все электронные устройства будут запрещены с 09.00 до 17.00. Вместо использования техники гостям предлагается плавать, читать, играть в дженгу или шахматы, а также просто «по-настоящему расслабиться и наслаждаться моментом», рассказал The Guardian представитель отеля.

 

Полиция Нью-Йорка помогла найти кольцо, которое мужчина уронил в канализацию, когда делал предложение своей девушке. Поиски пары начались 1 декабря. Полиция опубликовала фото кольца, а затем и пары, которая его выронила, и попросила твиттер помочь в поисках мужчины и женщины. Оказалось, что девушка сказала «Да», но слишком взволнованный парень не удержал кольцо и уронил его в водосток. Вечером 2 декабря полиция сообщила, что пара сама вышла на связь. Это оказались жители Англии Джон Дреннан и Даниэлла Энтони — в США они отмечали 10-летие отношений. Сотрудники ведомства уже отправили им украшение. Вот она, магия интернета! Заставляет верить в людей (и в полицию, по крайней мере нью-йоркскую):

 

 

Ребята, наша тема!!!

Шеф-повар мальдивской гостиницы Angsana Velavaru объявил конкурс на лучший рецепт борща. Он планирует приготовить это блюдо на праздничный ужин. Победитель получит в подарок ваучер на двоих на размещение в отеле Angsana Velavaru на две ночи. Как сообщают в отеле, на православное Рождество 6 января 2019 года гостиница запланировала ужин в русском стиле. Меню будет состоять из традиционных русских блюд, главным из которых станет борщ. Желающие поучаствовать должны прислать свой рецепт до 20 декабря 2018 года на электронную почту borsch2019@gmail.com. Рецепты будут опробованы лучшими местными поварами, после чего жюри выберет победителя. Результаты появятся на странице отеля в фейсбуке до конца декабря. Вот что на кону, пора раскрывать секреты своих борщей:

 

Музыкальная пауза!

Для всех, кто еще не успел открыть сезон катания на коньках.

Что может быть лучше коньков?..)

Как вам композиция и клип? Это прям свежак-свежачок, премьера была 1 декабря!

 

И еще немного музыки. На этот раз — в компании с нехилым экстримом!

GoPro опубликовала красивый клип, снятый музыкантом Pablo Solana во время полета в вингсьюте:

 

Галерея для хорошего настроения. Финалисты Премии забавной фотографии дикой природы 2018!

Галерея
Главный приз - Мэри Макгован, "Поймана на месте преступления" (Caught in the act), Фото: 1
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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 05:55 +3
3 декабря: Кровавые ёлки и киножуки
3 декабря: Кровавые ёлки и киножуки
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