4 декабря: Секрет борща и гимн коньков

Один из жителей Мельбурна обнаружил живого покемона прямо в городе! Позже выяснилось, что это поссум, чья шерсть из-за мутации стала ярко-жёлтой. Его, конечно, прозвали Пикачу из-за невероятного сходства с покемоном:

Поссума доставили в ветеринарную клинику в Мельбурне, где его осмотрели врачи. Специалисты считают, что животному около пяти месяцев.

Ветеринары пока не собираются отпускать его на волю. Поссумы — ночные животные, поэтому яркий окрас шкуры сделает его слишком приметным для ночных хищников вроде совы.

Очень зрелищный рекорд дня.

Гимнаст Эшли Уотсон из Лидса установил мировой рекорд — он выполнил сальто назад на перекладинах, преодолев в воздухе 5,85 метра. Достижение Уотсона официально зафиксировали для Книги рекордов Гиннесса. Трюк получился с восьмой попытки:

Новости.

Отель Ayana Resort на Бали запретил отдыхающим пользоваться телефонами и другими устройствами возле бассейна. Таким образом отель пытается вдохновить людей на наслаждение окружающей средой, а не увлечение гаджетами. Кампания по запрету гаджетов называется «Наслаждайся моментом». В её рамках все электронные устройства будут запрещены с 09.00 до 17.00. Вместо использования техники гостям предлагается плавать, читать, играть в дженгу или шахматы, а также просто «по-настоящему расслабиться и наслаждаться моментом», рассказал The Guardian представитель отеля.

Полиция Нью-Йорка помогла найти кольцо, которое мужчина уронил в канализацию, когда делал предложение своей девушке. Поиски пары начались 1 декабря. Полиция опубликовала фото кольца, а затем и пары, которая его выронила, и попросила твиттер помочь в поисках мужчины и женщины. Оказалось, что девушка сказала «Да», но слишком взволнованный парень не удержал кольцо и уронил его в водосток. Вечером 2 декабря полиция сообщила, что пара сама вышла на связь. Это оказались жители Англии Джон Дреннан и Даниэлла Энтони — в США они отмечали 10-летие отношений. Сотрудники ведомства уже отправили им украшение. Вот она, магия интернета! Заставляет верить в людей (и в полицию, по крайней мере нью-йоркскую):

