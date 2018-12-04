4 декабря: Секрет борща и гимн коньков

Доброе утро! После того, что вчера творил «Арсенал» на домашнем поле, настроение у нас отличное! А у вас?

Погода на сегодня:

Капелька милоты.

Один из жителей Мельбурна обнаружил живого покемона прямо в городе! Позже выяснилось, что это поссум, чья шерсть из-за мутации стала ярко-жёлтой. Его, конечно, прозвали Пикачу из-за невероятного сходства с покемоном:

Поссума доставили в ветеринарную клинику в Мельбурне, где его осмотрели врачи. Специалисты считают, что животному около пяти месяцев.

Ветеринары пока не собираются отпускать его на волю. Поссумы — ночные животные, поэтому яркий окрас шкуры сделает его слишком приметным для ночных хищников вроде совы.

Очень зрелищный рекорд дня.

Гимнаст Эшли Уотсон из Лидса установил мировой рекорд — он выполнил сальто назад на перекладинах, преодолев в воздухе 5,85 метра. Достижение Уотсона официально зафиксировали для Книги рекордов Гиннесса. Трюк получился с восьмой попытки:

Новости.

Отель Ayana Resort на Бали запретил отдыхающим пользоваться телефонами и другими устройствами возле бассейна. Таким образом отель пытается вдохновить людей на наслаждение окружающей средой, а не увлечение гаджетами. Кампания по запрету гаджетов называется «Наслаждайся моментом». В её рамках все электронные устройства будут запрещены с 09.00 до 17.00. Вместо использования техники гостям предлагается плавать, читать, играть в дженгу или шахматы, а также просто «по-настоящему расслабиться и наслаждаться моментом», рассказал The Guardian представитель отеля.

Полиция Нью-Йорка помогла найти кольцо, которое мужчина уронил в канализацию, когда делал предложение своей девушке. Поиски пары начались 1 декабря. Полиция опубликовала фото кольца, а затем и пары, которая его выронила, и попросила твиттер помочь в поисках мужчины и женщины. Оказалось, что девушка сказала «Да», но слишком взволнованный парень не удержал кольцо и уронил его в водосток. Вечером 2 декабря полиция сообщила, что пара сама вышла на связь. Это оказались жители Англии Джон Дреннан и Даниэлла Энтони — в США они отмечали 10-летие отношений. Сотрудники ведомства уже отправили им украшение. Вот она, магия интернета! Заставляет верить в людей (и в полицию, по крайней мере нью-йоркскую):

WANTED for dropping his fiancée's ring in @TimesSquareNYC!

She said Yes — but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them? ?? call 800−577-TIPS @NYPDTIPS @NYPDMTN pic.twitter.com/tPWg8OE0MQ — NYPD NEWS (@NYPDnews) 1 декабря 2018 г.

Ребята, наша тема!!!

Шеф-повар мальдивской гостиницы Angsana Velavaru объявил конкурс на лучший рецепт борща. Он планирует приготовить это блюдо на праздничный ужин. Победитель получит в подарок ваучер на двоих на размещение в отеле Angsana Velavaru на две ночи. Как сообщают в отеле, на православное Рождество 6 января 2019 года гостиница запланировала ужин в русском стиле. Меню будет состоять из традиционных русских блюд, главным из которых станет борщ. Желающие поучаствовать должны прислать свой рецепт до 20 декабря 2018 года на электронную почту borsch2019@gmail.com. Рецепты будут опробованы лучшими местными поварами, после чего жюри выберет победителя. Результаты появятся на странице отеля в фейсбуке до конца декабря. Вот что на кону, пора раскрывать секреты своих борщей:

Музыкальная пауза!

Для всех, кто еще не успел открыть сезон катания на коньках.

Что может быть лучше коньков?..)

Как вам композиция и клип? Это прям свежак-свежачок, премьера была 1 декабря!

И еще немного музыки. На этот раз — в компании с нехилым экстримом!

GoPro опубликовала красивый клип, снятый музыкантом Pablo Solana во время полета в вингсьюте:

Галерея для хорошего настроения. Финалисты Премии забавной фотографии дикой природы 2018!