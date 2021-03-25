25 марта: используем вулкан вместо гриля и придумана идеальная форма для макарон

Доброе четверговое утро! Готовимся к новому дню правильно – делаем свой любимый завтрак, едим его и обязательно читаем только хорошие новости. Поехали!

Неужели пришла настоящая весна?! Сегодня в Туле ясная погода, а температура воздуха днем поднимется до +6 градусов.

Ученые пожарили сосиски для хот-догов на еще не остывшей лаве, извергнутой вулканом Фаградальсфьядль в Исландии. Вулкан спал более шести тысяч лет — и, видимо, проснулся исключительно для того, чтобы исландские исследователи могли сделать из него гигантский гриль.

Нужно отметить, что для поджарки булочек Фаградальсфьядль тоже сгодился: правда, на лаву пришлось положить фольгу. Ученые не были бы учеными, если бы не прихватили с собой на пикник бутылочки кетчупа для отдыха с максимальным комфортом (еще и с видом на все еще извергающуюся лаву).

Уволенная Шнуровым из «Ленинграда» духовая секция во главе с Романом Парыгиным собирает под свои знамена едва ли не всю старую гвардию Петербурга — на альбоме «Радара» отметились Константин Кинчев («Алиса»), Александр Васильев («Сплин»), Евгений Федоров (Tequilajazzz), Севыч Антонов из того же «Ленинграда» и лидер «Кирпичей» Вася Васин. Последний, кажется, удачнее всех. Сегодня слушаем «Радар» - «Ничья».

Автор популярного подкаста о еде The Sporkful Дэн Пашман три года шел к исполнению давней мечты — созданию идеальной пасты. Пашман много лет критиковал традиционные формы макарон: одни, по его мнению, совсем не держат соус, другие быстро приедаются, а третьи выглядят не слишком презентабельно. В общем, что-то нужно было срочно решать.

По словам подкастера, он перепробовал, изучил и каталогизировал почти все возможные виды пасты — и в конце концов нашел подходящую форму, которая наконец-то осчастливит человечество. Такую, чтобы и есть было нескучно, и соус держался как надо, и сама паста «создавала сопротивление», под каким углом ее ни укуси. Так появились каскателли, в переводе с итальянского — «маленькие водопады».

Пашман считает, что до него еще никто не объединял достоинства разных видов пасты в одной форме. Подкастер уже неделю хвастается своими каскателли в твиттере и инстаграме — и, честно говоря, выглядит настолько счастливым, что остается только позавидовать.

На сайте подкаста The Sporkful можно посмотреть поэтапную историю создания каскателли: Пашман все три года старательно документировал работу над главным трудом своей жизни.

Для того, чтобы стать косплеером не нужно много денег или умения шить — иногда достаточно просто быть изобретательным. Такой подход использует Ануча Саенчарт из Таиланда, который создаёт свои образы из любых подручных средств. Иногда он и свою кошку использует! При этом креативностью отличаются не только материалы, с которыми работает Ануча, но и его образы. Ведь кто ещё кроме него догадался бы скосплеить курицу, булочку или злобный смайлик?

Хорошего дня и креативного настроения!